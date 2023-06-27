М’ясо буде танути в роті: найпростіший маринад для шашлику зі свинини
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Секрети ідеально м’якого м’яса
Апетитний шашлик, ідеально приготований на свіжому повітрі — це найкраща літня страва. Мало хто посперечається, що найважливішою складовою у процесі приготування м’яса є маринад. Від нього залежать соковитість, смакові якості та аромат.
Шашлик зі свинини легко готувати — з цим справляться навіть аматори. Важливо ще й обрати гарний шматок м’яса — м’якого, в міру жирного. І підібрати маринад. ProstoWay поділився простим класичним маринадом для свинини.
Інгредієнти:
- 2 кілограми свинини;
- 200 мілілітрів питної води;
- 100 мл 9-відсоткового оцту;
- сіль — до смаку;
- 2-3 цибулини;
- спеції (підбираються до смаку, але до складу, як правило, входить чорний мелений перець, сушена або свіжа зелень).
Спосіб приготування:
- Беремо велику миску. Нарізаємо свинину шматочками середнього розміру. Очищуємо цибулини, нарізаємо їх великими кільцями та кладемо у чашку разом із м’ясом.
- Додаємо сіль та інші спеції. Добре перемішуємо.
- 100 мл 9% оцту розводимо у 200 мл води. Додаємо розчин до м’яса та перемішуємо. Вода з оцтом та сік, який почне віддавати м’ясо, повинні повністю покривати усі м’ясні шматочки у чашці.
- Прибираємо м’ясо маринуватися. При сильному дефіциті часу можна обійтися лише двома або трьома годинами. Але ідеальний за смаковими якостями шашлик повинен маринуватися 6-8 годин. В ідеалі — залишити м’ясо на всю ніч.
Такий шашлик виходить дуже м’яким та ніжним. Також ми ділились рецептом швидкого томатного соусу для шашлику.