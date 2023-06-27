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Неймовірна страва — зі звичайної картоплі: рецепт фантастичного гарніру

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця запіканка виходить дуже ніжною
Ця запіканка виходить дуже ніжною

Від такого гарніру ніхто не відмовиться

Ми розповідали, як готують картопляне пюре турецькі кухарі. Але й українським кулінарам є чим здивувати.

Цей незвичайний гарнір готується на основі кулінарного пюре. Страва виходить дуже ніжною, з хрумкою та рум’яною скоринкою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 700 г картоплі
  • 50 г вершкового масла
  • 1,5 склянки молока
  • 3 яйця
  • 150 г бринзи
  • сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо картоплю. Найкраще заливати коренеплоди окропом — так вони швидше зваряться. Зливаємо воду, товчемо.
  2. У відварену картоплю додаємо вершкове масло, гаряче молоко та сіль. Повертаємо на вогонь та доводимо до кипіння, постійно помішуючи.
  3. Тоді знімаємо з вогню і потроху додаємо 2 збитих яйця. Половину пюре викладаємо на деко, змащене маслом, притрушуємо склянкою натертої бринзи.
  4. Зверху викладаємо решту пюре і змащуємо збитим яйцем. Довільно в кількох місцях кладемо по шматочку вершкового масла.
  5. Запікаємо в добре нагрітій духовці. Готуємо, доки на поверхні пюре не утвориться рум’яна скоринка.

Це ідеальний гарнір до будь-якого м’яса. Спробуйте приготувати апетитні мазурики — ви будете вражені ніжним смаком.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Картопляне пюре #Гарнір