Неймовірна страва — зі звичайної картоплі: рецепт фантастичного гарніру

Від такого гарніру ніхто не відмовиться

Ми розповідали, як готують картопляне пюре турецькі кухарі. Але й українським кулінарам є чим здивувати.

Цей незвичайний гарнір готується на основі кулінарного пюре. Страва виходить дуже ніжною, з хрумкою та рум’яною скоринкою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

700 г картоплі

50 г вершкового масла

1,5 склянки молока

3 яйця

150 г бринзи

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю. Найкраще заливати коренеплоди окропом — так вони швидше зваряться. Зливаємо воду, товчемо. У відварену картоплю додаємо вершкове масло, гаряче молоко та сіль. Повертаємо на вогонь та доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Тоді знімаємо з вогню і потроху додаємо 2 збитих яйця. Половину пюре викладаємо на деко, змащене маслом, притрушуємо склянкою натертої бринзи. Зверху викладаємо решту пюре і змащуємо збитим яйцем. Довільно в кількох місцях кладемо по шматочку вершкового масла. Запікаємо в добре нагрітій духовці. Готуємо, доки на поверхні пюре не утвориться рум’яна скоринка.

Це ідеальний гарнір до будь-якого м’яса. Спробуйте приготувати апетитні мазурики — ви будете вражені ніжним смаком.