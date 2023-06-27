Неймовірна страва — зі звичайної картоплі: рецепт фантастичного гарніру
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Від такого гарніру ніхто не відмовиться
Ми розповідали, як готують картопляне пюре турецькі кухарі. Але й українським кулінарам є чим здивувати.
Цей незвичайний гарнір готується на основі кулінарного пюре. Страва виходить дуже ніжною, з хрумкою та рум’яною скоринкою. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 700 г картоплі
- 50 г вершкового масла
- 1,5 склянки молока
- 3 яйця
- 150 г бринзи
- сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Відварюємо картоплю. Найкраще заливати коренеплоди окропом — так вони швидше зваряться. Зливаємо воду, товчемо.
- У відварену картоплю додаємо вершкове масло, гаряче молоко та сіль. Повертаємо на вогонь та доводимо до кипіння, постійно помішуючи.
- Тоді знімаємо з вогню і потроху додаємо 2 збитих яйця. Половину пюре викладаємо на деко, змащене маслом, притрушуємо склянкою натертої бринзи.
- Зверху викладаємо решту пюре і змащуємо збитим яйцем. Довільно в кількох місцях кладемо по шматочку вершкового масла.
- Запікаємо в добре нагрітій духовці. Готуємо, доки на поверхні пюре не утвориться рум’яна скоринка.
Це ідеальний гарнір до будь-якого м’яса. Спробуйте приготувати апетитні мазурики — ви будете вражені ніжним смаком.