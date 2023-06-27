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Забудьте про хліб та картоплю: один безкоштовний інгредієнт зробить котлети неймовірними

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Розповідаємо, що додати до котлеток
Розповідаємо, що додати до котлеток. Фото shuba.life

Весь секрет — у правильному додаванні води

Ідеальні соковиті котлети — це мета багатьох кулінарів. У пошуках рецепта особливо смачних котлет часто використовуються різні техніки та секретні інгредієнти, якими діляться досвідчені кухарі. Приміром, турецькі кухарі використовують цікаву начинку.

Багато рецептів передбачають додавання в м'ясну суміш додаткових інгредієнтів. Є один дивовижний прийом, який зробить ваші котлети соковитими без шкоди для насиченого смаку м'яса. Ukr.Media радить додавати у фарш воду.

Як додавати воду

Традиційно кухарі використовують хліб, картоплю, цибулю і жири. Це поліпшує текстуру і соковитість м'ясного фаршу, але ці добавки часто затьмарюють природний смак самого м'яса. Але варто додати гарячу воду до фаршу — так можна отримати ідеально соковиті котлети. Знадобиться всього 4 столові ложки окропу на кожен 1 кілограм фаршу.

Додайте до м'яса дуже гарячу воду й енергійно та швидко перемішайте ложкою до однорідності. Гаряча вода зробить м'ясну суміш липкою і не дасть котлетам розвалитися під час приготування.

Ви можете бути налаштовані скептично, але будьте впевнені — гаряча вода не зіпсує смак м'яса. Натомість вона посилить соковитість, не пригнічуючи природний смак. Це ефективний спосіб утримати вологу всередині м'яса. Також ми ділились рецептом соковитих мазуриків.

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#Рецепт #Лайфхак #Котлети