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Актуально під час війни: як приготувати ситний плов лише з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пісний плов — чудовий варіант, коли немає м’яса
Пісний плов — чудовий варіант, коли немає м’яса. Фото shuba.life

Смачна і ситна страва буде готова за півгодини

Плов – одна з найсмачніших страв із рису з м’ясом. Коли мова заходить про цю страву, мимоволі згадуєш про м’ясо, що кипить у маслі, все це дуже жирно та калорійно.

А що робити у воєнний час, коли можуть бути перебої з постачанням м’яса чи не завжди є гроші на його покупку? Приготувати пісний плов. За рецептом Shuba його приготування не займе багато часу та продуктів: вам потрібні тільки рис, морква, цибуля та будь-який жир — олія, вершкове масло або смалець. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати плов без м’яса

Інгредієнти на 3 порції:

  • рис — 1 склянка;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія соняшникова, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте від шкірки моркву та цибулю. Моркву натріть на великій тертці, подрібніть цибулю.
  2. Розігрійте в каструлі з важким дном олію або будь-який жир, покладіть в каструлю подрібнені овочі та обсмажте на середньому вогні хвилину.
  3. Додайте трохи води, зменште вогонь, закрийте кришку та тушкуйте овочі близько 5 хвилин.
  4. Промийте рисову крупу холодною водою в друшляку або мисці. Якщо промиваєте рис у мисці — злийте воду не менше 3 разів. Відставте рис до потреби.
  5. Додайте в каструлю з морквою та цибулею 2 склянки холодної води. Доведіть рідину до кипіння, додайте сіль і, за бажанням, будь-які спеції.
  6. Перекладіть у каструлю рис і коли вода закипить, зменште вогонь, накрийте кришкою каструлю, але не щільно.
  7. Готуйте рис, доки вся рідина не випарується, приблизно 18 хвилин.
  8. Коли вся рідина випарується, вимкніть вогонь, закрийте кришкою каструлю і залиште рис відпочивати на плиті протягом 15 хвилин. Перед подачею на стіл перемішайте.

"Телеграф" раніше розповідав, чи потрібно мити рис перед приготуванням плову. Дотримуйтесь хитрощів та готуйте смачні страви!

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#Рецепт #Готуємо вдома #Плов