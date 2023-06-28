Актуально під час війни: як приготувати ситний плов лише з трьох інгредієнтів

Смачна і ситна страва буде готова за півгодини

Плов – одна з найсмачніших страв із рису з м’ясом. Коли мова заходить про цю страву, мимоволі згадуєш про м’ясо, що кипить у маслі, все це дуже жирно та калорійно.

А що робити у воєнний час, коли можуть бути перебої з постачанням м’яса чи не завжди є гроші на його покупку? Приготувати пісний плов. За рецептом Shuba його приготування не займе багато часу та продуктів: вам потрібні тільки рис, морква, цибуля та будь-який жир — олія, вершкове масло або смалець. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати плов без м’яса

Інгредієнти на 3 порції:

рис — 1 склянка;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

олія соняшникова, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте від шкірки моркву та цибулю. Моркву натріть на великій тертці, подрібніть цибулю. Розігрійте в каструлі з важким дном олію або будь-який жир, покладіть в каструлю подрібнені овочі та обсмажте на середньому вогні хвилину. Додайте трохи води, зменште вогонь, закрийте кришку та тушкуйте овочі близько 5 хвилин. Промийте рисову крупу холодною водою в друшляку або мисці. Якщо промиваєте рис у мисці — злийте воду не менше 3 разів. Відставте рис до потреби. Додайте в каструлю з морквою та цибулею 2 склянки холодної води. Доведіть рідину до кипіння, додайте сіль і, за бажанням, будь-які спеції. Перекладіть у каструлю рис і коли вода закипить, зменште вогонь, накрийте кришкою каструлю, але не щільно. Готуйте рис, доки вся рідина не випарується, приблизно 18 хвилин. Коли вся рідина випарується, вимкніть вогонь, закрийте кришкою каструлю і залиште рис відпочивати на плиті протягом 15 хвилин. Перед подачею на стіл перемішайте.

"Телеграф" раніше розповідав, чи потрібно мити рис перед приготуванням плову. Дотримуйтесь хитрощів та готуйте смачні страви!