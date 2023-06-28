Ці сирники точно не розпадуться: рецепт, який гарантує фантастичну страву
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Страва стане коханою у кожного члена сім’ї
Ароматні сирники на сніданок люблять їсти і діти, і дорослі. Страва ця смачна, ситна і досить корисна.
Ось тільки приготувати сирники на сніданок не так легко. Мало того, що над цим стравою доведеться як слід попітніти! Так ще й тісто для сирників має згубну звичку розповзатись, якщо за ним не встежити. На щастя, цю проблему можна усунути за допомогою кокосової стружки. Варто її додати в тісто, як усе піде, як по маслу. Ось про нього разом із "Важно знать" і розповімо.
Як приготувати сирники, щоб вони тримали форму
Інгредієнти:
- 1 кг сиру;
- 2 курячі яйця;
- 100 г борошна;
- 80 г цукру;
- 80 г кокосової стружки;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Додайте до сиру сіль, цукор, ванільний цукор, кокосову стружку та левову частку борошна. Вбийте в той же посуд яйця, все перемішайте руками.
- Акуратно сформуйте з тіста, що вийшло, сирники. Ретельно обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте на сковороді олію. Смажте сирники до золотистої скоринки на слабкому вогні в невеликій кількості олії під кришкою. Сирники готові.
Подавайте такі сирники з домашнім згущеним молоком, або шоколадною пастою. Смачного!