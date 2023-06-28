Ці сирники точно не розпадуться: рецепт, який гарантує фантастичну страву

Страва стане коханою у кожного члена сім’ї

Ароматні сирники на сніданок люблять їсти і діти, і дорослі. Страва ця смачна, ситна і досить корисна.

Ось тільки приготувати сирники на сніданок не так легко. Мало того, що над цим стравою доведеться як слід попітніти! Так ще й тісто для сирників має згубну звичку розповзатись, якщо за ним не встежити. На щастя, цю проблему можна усунути за допомогою кокосової стружки. Варто її додати в тісто, як усе піде, як по маслу. Ось про нього разом із "Важно знать" і розповімо.

Як приготувати сирники, щоб вони тримали форму

Інгредієнти:

1 кг сиру;

2 курячі яйця;

100 г борошна;

80 г цукру;

80 г кокосової стружки;

1 пакетик ванільного цукру;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Додайте до сиру сіль, цукор, ванільний цукор, кокосову стружку та левову частку борошна. Вбийте в той же посуд яйця, все перемішайте руками. Акуратно сформуйте з тіста, що вийшло, сирники. Ретельно обваляйте їх у борошні. Розігрійте на сковороді олію. Смажте сирники до золотистої скоринки на слабкому вогні в невеликій кількості олії під кришкою. Сирники готові.

Подавайте такі сирники з домашнім згущеним молоком, або шоколадною пастою. Смачного!