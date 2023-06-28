Влітку готуватимете тільки ці пиріжки: ідеальний рецепт без духовки та метушні
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Готуйте пиріжки та насолоджуйтесь!
Пиріжки – ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку чи перекусу. Їх не обов’язково готувати із дріжджового тіста – основу можна зробити на воді, кефірі чи навіть молоці. Самі пиріжки у такому разі смажаться на сковороді.
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо сирні пиріжки. Цей рецепт допоможе вам спекотними літніми днями, коли стояти на кухні не дуже хочеться. Попри простоту і швидкість приготування, рідним вони точно припадуть до смаку.
Як приготувати сирні пиріжки
Інгредієнти:
- борошно — 350 г;
- кефір – 200 мл;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- сода — 0.5 ч. л.;
- соняшникова олія – 30 мл;
- відварене яйце – 3 шт.;
- сир – 60 г;
- зелена цибуля – пучок.
Спосіб приготування:
- У тару з борошном висипаємо сіль та соду, перемішуємо. Додаємо в суміш олію та кефір, замішуємо еластичне тісто. Залишаємо під харчовою плівкою у теплі на 20 хвилин.
- У цей час нарізаємо дрібними кубиками очищені яйця, натираємо сир і нарізаємо зелену цибулю. Змішуємо та солимо до свого смаку.
- Ділимо тісто на дві однакові частини, розкочуємо їх у великі тонкі прямокутні пласти. На одному із пластів виділяємо кухликом кола, куди викладаємо по столовій ложці начинки.
- Накриваємо другим пластом, пальцями виділяємо межі кожного пиріжка. Склянкою вирізаємо кожен пиріжок
- Опускаємо пиріжки в розігріту в сковороді олію, на середньому вогні обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки.
А щоб пиріжки були свіжими та пишними довгий час, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь смакотою кожен день!