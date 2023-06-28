Влітку готуватимете тільки ці пиріжки: ідеальний рецепт без духовки та метушні

Готуйте пиріжки та насолоджуйтесь!

Пиріжки – ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку чи перекусу. Їх не обов’язково готувати із дріжджового тіста – основу можна зробити на воді, кефірі чи навіть молоці. Самі пиріжки у такому разі смажаться на сковороді.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо сирні пиріжки. Цей рецепт допоможе вам спекотними літніми днями, коли стояти на кухні не дуже хочеться. Попри простоту і швидкість приготування, рідним вони точно припадуть до смаку.

Як приготувати сирні пиріжки

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

кефір – 200 мл;

сіль — 0.5 ч. л.;

сода — 0.5 ч. л.;

соняшникова олія – 30 мл;

відварене яйце – 3 шт.;

сир – 60 г;

зелена цибуля – пучок.

Спосіб приготування:

У тару з борошном висипаємо сіль та соду, перемішуємо. Додаємо в суміш олію та кефір, замішуємо еластичне тісто. Залишаємо під харчовою плівкою у теплі на 20 хвилин. У цей час нарізаємо дрібними кубиками очищені яйця, натираємо сир і нарізаємо зелену цибулю. Змішуємо та солимо до свого смаку. Ділимо тісто на дві однакові частини, розкочуємо їх у великі тонкі прямокутні пласти. На одному із пластів виділяємо кухликом кола, куди викладаємо по столовій ложці начинки. Накриваємо другим пластом, пальцями виділяємо межі кожного пиріжка. Склянкою вирізаємо кожен пиріжок Опускаємо пиріжки в розігріту в сковороді олію, на середньому вогні обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки.

А щоб пиріжки були свіжими та пишними довгий час, додайте в тісто один інгредієнт. Насолоджуйтесь смакотою кожен день!