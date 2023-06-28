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Просто засуньте овочі в банку напередодні пікніка: рецепт закуски, з якою забудуть навіть про м’ясо

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мариновані овочі доречні скрізь
Мариновані овочі доречні скрізь. Фото cesmak.info

Неймовірна страва без зайвого клопоту

Літо — ідеальний час для легкої закуски зі свіжих овочів. Якщо думаєте, що перепробували всі, скуштуйте овочі, мариновані в пляшці. Вам сподобається ця страва одразу!

Овочі у пляшках за рецептом"Це Смак" – найкращий варіант для виїзду на природу. Вам потрібно лише витратити 10 хвилин увечері на приготування закуски, відправити їх у холодильник. Вранці ви вже насолоджуватиметеся пікантною закускою, яка буде доречна і на пікніку, і на святковому, і на сімейному столі. Беремо продукти та йдемо готувати!

Як замаринувати овочі у пляшці

Інгредієнти на 8 порцій:

  • огірки – 700 г;
  • помідор – 600 г;
  • винний оцет – 70 мл;
  • соняшникова олія – 70 мл;
  • часник – 8 зубчиків;
  • сіль – 1,5 склянки;
  • петрушка, базилік, болгарський перець, перець чилі – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте шматочками помідори та огірки й відправте в пляшку.
  2. Для маринаду подрібніть у блендері олію, оцет, часник, цукор, сіль, спеції та зелень.
  3. Залийте соус у пляшку, закрийте її й добре перемішайте. Відправте пляшку в холодильник мінімум на 8 годин.

Якщо ви зробите заготівлю ввечері, то вранці будете насолоджуватися приголомшливою закускою. Єдине, на що зверніть увагу — нарізайте овочі дрібно, інакше вони можуть не влізти у пляшку.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Мариновані овочі #Готуємо вдома