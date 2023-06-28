Закуску готуватимете весь сезон: рецепт кабачкового рулету з сиром та часником (відео)
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З кабачків можна готувати не тільки овочеві оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з них є рулети. Начинка в них може бути абсолютно різною: твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.
Рецепт літньої закуски поділилася фудблогер Victoria Cooking в Instagram. Такий рулет з плавленим сиром, овочами та часником готувати дуже легко, і ви залишитеся задоволені результатом.
Як приготувати кабачковий рулет з сиром та часником
Інгредієнти:
- 300 г кабачків;
- 1/3 ч. л солі;
- 2 яйця;
- 2 ст. л борошна з гіркою;
- 1 ст. л сметани;
- сіль за смаком.
Для начинки:
- 100 г плавленого сиру;
- 40-50 г крем-сиру або сметани;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець за смаком;
- зелень;
- 1 перець;
- 1 томат;
Інгредієнти розраховані для приготування коржа у формі 30х20 см.
Спосіб приготування:
- Кабачки натріть, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік.
- До яєць додати сметану, сіль, перець до смаку і збийте вилкою до однорідності.
- З кабачків відіжміть сік, додайте яєчну суміш, перемішайте, додайте борошн| і ще раз перемішайте.
- Форму для випікання застеліть пергаментом, а його злегка змастіть олією. Покладіть кабачкову суміш і добре розрівняйте. Випікайте при температурі 200 градусів приблизно 25-30 хв.
- Дістаньте з духовки випічку і покладіть на поверхню для охолодження.
- Для начинки на дрібній тертці натріть сирок, додайте подрібнений часник, крем-сир або сметану, зелень, сіль перець до свого смаку і перемішайте. Перець наріжте смужками, а томат скибочками.
- Змастіть кабачковий корж начинкою, викладіть червоний перець та томати. Поверніть у рулетик, щільно оберніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1-2 години. Закуска готова!
Плавлений сир для такої закуски можна приготувати самостійно. Готуйте не лише смачно, а й корисно!