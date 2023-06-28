Закуску готуватимете весь сезон: рецепт кабачкового рулету з сиром та часником (відео)

Ця страва урізноманітнить ваше меню

З кабачків можна готувати не тільки овочеві оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з них є рулети. Начинка в них може бути абсолютно різною: твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.

Рецепт літньої закуски поділилася фудблогер Victoria Cooking в Instagram. Такий рулет з плавленим сиром, овочами та часником готувати дуже легко, і ви залишитеся задоволені результатом.

Як приготувати кабачковий рулет з сиром та часником

Інгредієнти:

300 г кабачків;

1/3 ч. л солі;

2 яйця;

2 ст. л борошна з гіркою;

1 ст. л сметани;

сіль за смаком.

Для начинки:

100 г плавленого сиру;

40-50 г крем-сиру або сметани;

2 зубчики часнику;

сіль, перець за смаком;

зелень;

1 перець;

1 томат;

Інгредієнти розраховані для приготування коржа у формі 30х20 см.

Спосіб приготування:

Кабачки натріть, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. До яєць додати сметану, сіль, перець до смаку і збийте вилкою до однорідності. З кабачків відіжміть сік, додайте яєчну суміш, перемішайте, додайте борошн| і ще раз перемішайте. Форму для випікання застеліть пергаментом, а його злегка змастіть олією. Покладіть кабачкову суміш і добре розрівняйте. Випікайте при температурі 200 градусів приблизно 25-30 хв. Дістаньте з духовки випічку і покладіть на поверхню для охолодження. Для начинки на дрібній тертці натріть сирок, додайте подрібнений часник, крем-сир або сметану, зелень, сіль перець до свого смаку і перемішайте. Перець наріжте смужками, а томат скибочками. Змастіть кабачковий корж начинкою, викладіть червоний перець та томати. Поверніть у рулетик, щільно оберніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1-2 години. Закуска готова!

Плавлений сир для такої закуски можна приготувати самостійно. Готуйте не лише смачно, а й корисно!