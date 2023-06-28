Рус

Закуску готуватимете весь сезон: рецепт кабачкового рулету з сиром та часником (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кабачковий рулет — закуска, без якої ви не обійдетесь
Кабачковий рулет — закуска, без якої ви не обійдетесь. Фото depositphotos.com

Ця страва урізноманітнить ваше меню

З кабачків можна готувати не тільки овочеві оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з них є рулети. Начинка в них може бути абсолютно різною: твердий або плавлений сир, овочі, спеції та зелень.

Рецепт літньої закуски поділилася фудблогер Victoria Cooking в Instagram. Такий рулет з плавленим сиром, овочами та часником готувати дуже легко, і ви залишитеся задоволені результатом.

Як приготувати кабачковий рулет з сиром та часником

Інгредієнти:

  • 300 г кабачків;
  • 1/3 ч. л солі;
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л борошна з гіркою;
  • 1 ст. л сметани;
  • сіль за смаком.

Для начинки:

  • 100 г плавленого сиру;
  • 40-50 г крем-сиру або сметани;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень;
  • 1 перець;
  • 1 томат;

Інгредієнти розраховані для приготування коржа у формі 30х20 см.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки натріть, посоліть і залиште на 10 хвилин, щоб вони пустили сік.
  2. До яєць додати сметану, сіль, перець до смаку і збийте вилкою до однорідності.
  3. З кабачків відіжміть сік, додайте яєчну суміш, перемішайте, додайте борошн| і ще раз перемішайте.
  4. Форму для випікання застеліть пергаментом, а його злегка змастіть олією. Покладіть кабачкову суміш і добре розрівняйте. Випікайте при температурі 200 градусів приблизно 25-30 хв.
  5. Дістаньте з духовки випічку і покладіть на поверхню для охолодження.
  6. Для начинки на дрібній тертці натріть сирок, додайте подрібнений часник, крем-сир або сметану, зелень, сіль перець до свого смаку і перемішайте. Перець наріжте смужками, а томат скибочками.
  7. Змастіть кабачковий корж начинкою, викладіть червоний перець та томати. Поверніть у рулетик, щільно оберніть харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1-2 години. Закуска готова!

Плавлений сир для такої закуски можна приготувати самостійно. Готуйте не лише смачно, а й корисно!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Часник #Закуска #Плавлений сир #Готуємо вдома