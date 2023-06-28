Майонез з яблук: рецепт заправки, яка завжди буде у холодильнику

Смачна та корисна заміна магазинному соусу

Без майонезу навряд чи можна уявити улюблений обід, чи вечерю. Попри його популярність, корисною цю заправку не назвеш. До того ж до магазинного майонезу додають величезну кількість консервантів, підсилювачів смаку.

Саме тому разом з "Важно знать" пропонуємо приготувати майонез без яєць та з мінімумом рослинної олії. Основою для нього будуть свіжі яблука. Вони ж додадуть майонезу пікантність смаку та приємну кислинку.

Як приготувати майонез з яблук

Інгредієнти:

4 невеликі яблука;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. гірчиці;

щіпка куркуми;

1 ст. л. лимонного соку;

чорний мелений перець;

200 г олії.

Спосіб приготування:

Яблука необхідно очистити від шкірки, видалити плодоніжку, насіння і серцевину. Фрукти потрібно скласти в целофановий пакет, зав’язати й зробити кілька проколів, щоб при приготуванні виходила пара. У такому вигляді яблука потрібно відправити в мікрохвильову піч на 5-7 хвилин або ж запекти в духовці або мультиварці. Після цього перебити яблука в однорідне пюре. Додати в яблучну масу сіль, гірчицю та лимонний сік. Якщо яблука кислі, краще додати 1 чайну ложку лимонного соку і стільки цукру. Для кольору майонезу необхідно додати куркуму. Соус потрібно поперчити, додати олію і збити блендером до повної однорідності. Готовий соус потрібно перелити в банку та поставити в холодильник.

Після охолодження майонез із яблук стане значно густішим. Додайте соус до м’ясних страв або в улюблені салати та насолоджуйтесь!