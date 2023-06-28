Майонез з яблук: рецепт заправки, яка завжди буде у холодильнику
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Смачна та корисна заміна магазинному соусу
Без майонезу навряд чи можна уявити улюблений обід, чи вечерю. Попри його популярність, корисною цю заправку не назвеш. До того ж до магазинного майонезу додають величезну кількість консервантів, підсилювачів смаку.
Саме тому разом з "Важно знать" пропонуємо приготувати майонез без яєць та з мінімумом рослинної олії. Основою для нього будуть свіжі яблука. Вони ж додадуть майонезу пікантність смаку та приємну кислинку.
Як приготувати майонез з яблук
Інгредієнти:
- 4 невеликі яблука;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ст. л. гірчиці;
- щіпка куркуми;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- чорний мелений перець;
- 200 г олії.
Спосіб приготування:
- Яблука необхідно очистити від шкірки, видалити плодоніжку, насіння і серцевину. Фрукти потрібно скласти в целофановий пакет, зав’язати й зробити кілька проколів, щоб при приготуванні виходила пара. У такому вигляді яблука потрібно відправити в мікрохвильову піч на 5-7 хвилин або ж запекти в духовці або мультиварці. Після цього перебити яблука в однорідне пюре.
- Додати в яблучну масу сіль, гірчицю та лимонний сік. Якщо яблука кислі, краще додати 1 чайну ложку лимонного соку і стільки цукру.
- Для кольору майонезу необхідно додати куркуму. Соус потрібно поперчити, додати олію і збити блендером до повної однорідності.
- Готовий соус потрібно перелити в банку та поставити в холодильник.
Після охолодження майонез із яблук стане значно густішим. Додайте соус до м’ясних страв або в улюблені салати та насолоджуйтесь!