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Майонез з яблук: рецепт заправки, яка завжди буде у холодильнику

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пікатний домашній майонез із яблук
Пікатний домашній майонез із яблук. Фото vazhnoznat.com

Смачна та корисна заміна магазинному соусу

Без майонезу навряд чи можна уявити улюблений обід, чи вечерю. Попри його популярність, корисною цю заправку не назвеш. До того ж до магазинного майонезу додають величезну кількість консервантів, підсилювачів смаку.

Саме тому разом з "Важно знать" пропонуємо приготувати майонез без яєць та з мінімумом рослинної олії. Основою для нього будуть свіжі яблука. Вони ж додадуть майонезу пікантність смаку та приємну кислинку.

Як приготувати майонез з яблук

Інгредієнти:

  • 4 невеликі яблука;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. гірчиці;
  • щіпка куркуми;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • чорний мелений перець;
  • 200 г олії.

Спосіб приготування:

  1. Яблука необхідно очистити від шкірки, видалити плодоніжку, насіння і серцевину. Фрукти потрібно скласти в целофановий пакет, зав’язати й зробити кілька проколів, щоб при приготуванні виходила пара. У такому вигляді яблука потрібно відправити в мікрохвильову піч на 5-7 хвилин або ж запекти в духовці або мультиварці. Після цього перебити яблука в однорідне пюре.
  2. Додати в яблучну масу сіль, гірчицю та лимонний сік. Якщо яблука кислі, краще додати 1 чайну ложку лимонного соку і стільки цукру.
  3. Для кольору майонезу необхідно додати куркуму. Соус потрібно поперчити, додати олію і збити блендером до повної однорідності.
  4. Готовий соус потрібно перелити в банку та поставити в холодильник.

Після охолодження майонез із яблук стане значно густішим. Додайте соус до м’ясних страв або в улюблені салати та насолоджуйтесь!

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