Навіть картоплю терти не треба: як готують деруни у Китаї

Готувати драники китайською простіше

Деруни — це чудова страва, якщо у вашому будинку є тільки базові продукти, такі як картопля, яйця та цибуля. Попри простоту приготування та неймовірний смак, готувати деруни досить енергозатратно.

Чи можливо зробити цей процес значно простішим? Виявляється, китайці не лише спростили приготування дерунів, а й додали туди ще один незвичайний інгредієнт. Разом із "Важливо знати" розповідаємо, як готують деруни у Китаї

Як приготувати деруни по-китайськи

Інгредієнти:

2 картоплі;

3 ст. л. борошна;

банку консервованої кукурудзи;

50 мл води;

сіль та перець до свого смаку;

рослинна олія;

сметана та зелень.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте та очистьте. Наріжте овоч спочатку пластинами, потім дрібною соломкою і в кінці дрібним кубиком. Перекладіть у глибоку миску. Додайте до картоплі кукурудзу. Їх має бути порівну. Посоліть, поперчіть, додайте борошно і перемішайте. Додати воду. Замісіть основу для дерунів, поки борошно не стане густим. На розігріту сковороду додайте трохи олії. Викладіть столову ложку тіста на сковороду. Смажте деруни з двох боків до золотистого кольору.

Готові деруни викладете на тарілку з паперовим рушником, щоб стек зайвий жир. Подавайте страву зі сметаною та зеленню або улюбленим соусом. Смачного!