Ні краплі олії: хрусткі кабачкові палички за цим рецептом вам навіть смажити не доведеться

З цим рецептом ви забудете про інших

Кабачки – це універсальний овоч, який можна готувати різними способами та подавати на обід, перекус та вечерю. Один із варіантів – смачно запекти у духовці у вигляді паличок.

Такі кабачки за рецептом "Попоїсти" готуються у духовці без краплі олії. Така проста, швидка та смачна страва не залишить нікого байдужим. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати кабачкові палички

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт.;

сметана 20% — 200 г, можна замінити 2 яйцями;

часник – 2 зубчики;

сир голландський – 100 г;

сухарі панірувальні — 100 г;

сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізаємо брусочками завтовшки 1-1,5 см. У сметану додаємо подрібнений часник, сіль та чорний мелений перець, перемішуємо. На середній або дрібній тертці натираємо сир, додаємо панірувальні сухарі, все перемішуємо. Тепер кожен брусочок опускаємо в часниково-зметаний соус, а потім обвалюємо в суміші з сиру та панірувальних сухарів. Викладаємо палички на застелений пергаментом лист. Відправляємо його в заздалегідь розігріту духовку до 180-200 градусів на 25-30 хвилин до золотистої рум’яної скоринки.

Подавати такі палички краще з улюбленим соусом, як гарнір чи самостійне блюдо. Смачного!