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Ні краплі олії: хрусткі кабачкові палички за цим рецептом вам навіть смажити не доведеться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрускіт кабачкових паличок почують усі!
Хрускіт кабачкових паличок почують усі!. Фото popoisty.com

З цим рецептом ви забудете про інших

Кабачки – це універсальний овоч, який можна готувати різними способами та подавати на обід, перекус та вечерю. Один із варіантів – смачно запекти у духовці у вигляді паличок.

Такі кабачки за рецептом "Попоїсти" готуються у духовці без краплі олії. Така проста, швидка та смачна страва не залишить нікого байдужим. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати кабачкові палички

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт.;
  • сметана 20% — 200 г, можна замінити 2 яйцями;
  • часник – 2 зубчики;
  • сир голландський – 100 г;
  • сухарі панірувальні — 100 г;
  • сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізаємо брусочками завтовшки 1-1,5 см.
  2. У сметану додаємо подрібнений часник, сіль та чорний мелений перець, перемішуємо.
  3. На середній або дрібній тертці натираємо сир, додаємо панірувальні сухарі, все перемішуємо.
  4. Тепер кожен брусочок опускаємо в часниково-зметаний соус, а потім обвалюємо в суміші з сиру та панірувальних сухарів. Викладаємо палички на застелений пергаментом лист.
  5. Відправляємо його в заздалегідь розігріту духовку до 180-200 градусів на 25-30 хвилин до золотистої рум’яної скоринки.

Подавати такі палички краще з улюбленим соусом, як гарнір чи самостійне блюдо. Смачного!

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