Ні краплі олії: хрусткі кабачкові палички за цим рецептом вам навіть смажити не доведеться
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З цим рецептом ви забудете про інших
Кабачки – це універсальний овоч, який можна готувати різними способами та подавати на обід, перекус та вечерю. Один із варіантів – смачно запекти у духовці у вигляді паличок.
Такі кабачки за рецептом "Попоїсти" готуються у духовці без краплі олії. Така проста, швидка та смачна страва не залишить нікого байдужим. Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати кабачкові палички
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт.;
- сметана 20% — 200 г, можна замінити 2 яйцями;
- часник – 2 зубчики;
- сир голландський – 100 г;
- сухарі панірувальні — 100 г;
- сіль, перець чорний мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізаємо брусочками завтовшки 1-1,5 см.
- У сметану додаємо подрібнений часник, сіль та чорний мелений перець, перемішуємо.
- На середній або дрібній тертці натираємо сир, додаємо панірувальні сухарі, все перемішуємо.
- Тепер кожен брусочок опускаємо в часниково-зметаний соус, а потім обвалюємо в суміші з сиру та панірувальних сухарів. Викладаємо палички на застелений пергаментом лист.
- Відправляємо його в заздалегідь розігріту духовку до 180-200 градусів на 25-30 хвилин до золотистої рум’яної скоринки.
Подавати такі палички краще з улюбленим соусом, як гарнір чи самостійне блюдо. Смачного!