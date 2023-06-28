Тільки банка, три інгредієнти та п’ять хвилин часу: найкращий рецепт домашнього морозива

Щоб приготувати десерт, просто потрусіть банку

Найкращий літній десерт – морозиво. А якщо приготувати його самостійно вдома – це буде набагато смачніше та корисніше.

Для домашнього морозива за рецептом "Попоїсти" потрібна лише банка та кілька інгредієнтів. Та й готувати десерт – дуже захоплююче заняття: потрібно лише змішати всі інгредієнти у банку та активно потрясти протягом кількох хвилин. Гарантуємо – таку страву ваші діти будуть із задоволенням не лише їсти, а й готувати.

Як приготувати морозиво

Інгредієнти:

вершки 33% — 240 мл

цукрова пудра – 3 ч. л. або трохи меду;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

За бажанням до морозива можна додавати будь-які наповнювачі.

Спосіб приготування:

Поставте скляну банку об’ємом 0,5 л в морозилку на 5-7 хвилин. Помістіть у крижану банку всі інгредієнти, закрийте кришкою та активно струшуйте протягом 5 хвилин. За цей час маса стане густішою та щільнішою. До морозива можна додати будь-які наповнювачі до свого смаку. Добре розмішайте, щоб він рівномірно розподілився по всій масі морозива. Поставте банку на 2-3 години на морозилку – за цей час морозиво повністю замерзне і буде готове.

А якщо додати до морозива згущене молоко, воно стане неймовірним. Готуйте із задоволенням!