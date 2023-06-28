Тільки банка, три інгредієнти та п’ять хвилин часу: найкращий рецепт домашнього морозива
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Щоб приготувати десерт, просто потрусіть банку
Найкращий літній десерт – морозиво. А якщо приготувати його самостійно вдома – це буде набагато смачніше та корисніше.
Для домашнього морозива за рецептом "Попоїсти" потрібна лише банка та кілька інгредієнтів. Та й готувати десерт – дуже захоплююче заняття: потрібно лише змішати всі інгредієнти у банку та активно потрясти протягом кількох хвилин. Гарантуємо – таку страву ваші діти будуть із задоволенням не лише їсти, а й готувати.
Як приготувати морозиво
Інгредієнти:
- вершки 33% — 240 мл
- цукрова пудра – 3 ч. л. або трохи меду;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.
За бажанням до морозива можна додавати будь-які наповнювачі.
Спосіб приготування:
- Поставте скляну банку об’ємом 0,5 л в морозилку на 5-7 хвилин.
- Помістіть у крижану банку всі інгредієнти, закрийте кришкою та активно струшуйте протягом 5 хвилин. За цей час маса стане густішою та щільнішою.
- До морозива можна додати будь-які наповнювачі до свого смаку. Добре розмішайте, щоб він рівномірно розподілився по всій масі морозива.
- Поставте банку на 2-3 години на морозилку – за цей час морозиво повністю замерзне і буде готове.
А якщо додати до морозива згущене молоко, воно стане неймовірним. Готуйте із задоволенням!