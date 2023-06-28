Відбивних буде вдвічі більше: соковите м’ясо у картопляній шубці

Дуже смачна страва, яка просто готується

Ми розповідали, як готувати хрумкі шніцелі. Ще одна варіація цієї популярної страви — відбивні з курячого філе в картопляній шубці.

Ця страва ніколи не вийде сухою. Відбивні мають хрумку скоринку, а всередині залишаються дуже ніжними та соковитими. Особливо вона сподобається тим, хто любить деруни.

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт;

картопля – 1,5 кг;

часник – 3 зубчика;

яйце – 1 шт;

борошно – 2 ст. л. з чубом;

сіль, перець, зелень — до смаку;

олія.

Спосіб приготування:

Куряче філе миємо, просушуємо. Нарізаємо на тоненькі порційні шматки. М’ясо можна відбити. Або залишити такими — як вам більше подобається. Шматочки солимо і перчимо з двох сторін. Очищену і вимиту картоплю натираємо на крупній тертці. Додаємо часник, яйце, сіль, перець та улюблені спеції. Також додаємо борошно. Замішуємо. Розігріваємо сковорідку, щедро наливаємо олії. Беремо шматочок філе. Тримаючи на долоні, обкладаємо його сумішшю з картоплі. Відразу викладаємо смажитись. Так робимо з кожним шматочком м’яса. Обсмажуємо філе в шубці з двох сторін до золотистості.

Подаємо такі відбивні відразу після смаження. Зверху утвориться хрумка картопляна скоринка, а всередині буде соковите і ніжне м’ясо. Також ми розповідали, як готувати шпундру.