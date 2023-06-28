Відбивних буде вдвічі більше: соковите м’ясо у картопляній шубці
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Дуже смачна страва, яка просто готується
Ми розповідали, як готувати хрумкі шніцелі. Ще одна варіація цієї популярної страви — відбивні з курячого філе в картопляній шубці.
Ця страва ніколи не вийде сухою. Відбивні мають хрумку скоринку, а всередині залишаються дуже ніжними та соковитими. Особливо вона сподобається тим, хто любить деруни.
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт;
- картопля – 1,5 кг;
- часник – 3 зубчика;
- яйце – 1 шт;
- борошно – 2 ст. л. з чубом;
- сіль, перець, зелень — до смаку;
- олія.
Спосіб приготування:
- Куряче філе миємо, просушуємо. Нарізаємо на тоненькі порційні шматки.
- М’ясо можна відбити. Або залишити такими — як вам більше подобається.
- Шматочки солимо і перчимо з двох сторін. Очищену і вимиту картоплю натираємо на крупній тертці. Додаємо часник, яйце, сіль, перець та улюблені спеції. Також додаємо борошно. Замішуємо.
- Розігріваємо сковорідку, щедро наливаємо олії. Беремо шматочок філе. Тримаючи на долоні, обкладаємо його сумішшю з картоплі. Відразу викладаємо смажитись. Так робимо з кожним шматочком м’яса. Обсмажуємо філе в шубці з двох сторін до золотистості.
Подаємо такі відбивні відразу після смаження. Зверху утвориться хрумка картопляна скоринка, а всередині буде соковите і ніжне м’ясо. Також ми розповідали, як готувати шпундру.