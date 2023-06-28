Cмачніший, ній "Наполеон", а готується простіше: рецепт неймовірного десерту "Мільфей"
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Обов’язково приготуйте його, поки є ягоди
Ми розповідали, як готувати класичний "Наполеон". Тепер ділимось рецептом однієї з його варіацій — торта "Мільфей".
У перекладі з французької це слово означає "тисяча листочків". Його виготовляють його з кількох шарів листкового тіста. Між коржами кладуть крем, фрукти, ягоди. Він близький до "Наполеону", але легший та ніжніший. Готують його як у вигляді тістечок, так і великим тортом. Рецептом поділились на порталі "Порадниця",
Інгредієнти:
- 500 г замороженого листкового тіста
- 400 г малини (можна інші ягоди).
- 125 г цукру
- 500 мл молока
- 20 г крохмалю
- 20 г борошна
- 1 яйце та 2 жовтки
- ванілін на кінчику ножа
Спосіб приготування:
- Із розкатаного тіста вирізаємо прямокутники такого розміру, яким буде пиріг. Щоб воно не прилипало до столу, поверхню злегка притрушують борошном.
- Ножем або виделкою по всьому периметру пласта тіста робимо проколи. Випікаємо коржі до готовності при температурі 200 градусів, зазвичай йде до 5 хв на один корж.
- Для крему виливаємо молоко у каструлю, додаємо ваніль та доводимо до кипіння. Яйце, жовтки та цукор збиваємо до утворення білої маси. Додаємо просіяне борошно та крохмаль.
- Гаряче молоко тоненькою цівкою вливаємо у яєчно-цукрову масу та перемішуємо. Потім ставимо її на водяну баню і варимо до загусання, постійно помішуючи.
- Крем протираємо через сито, щоб не було грудочок. Нижній корж змащуємо кремом, на нього викладаємо ягоди, на них знову корж, крем, ягоди.
- Коржі кладемо обережно, щоб не потовкти ягоди. Верхній шар змащуємо кремом, притрушуємо крихтами з бокових обрізків тіста чи прикрашаємо ягодами.
Завдяки ягодам торт виходить високим, але не важким. Також ми розповідали, як готувати смачний полуничний пиріг.