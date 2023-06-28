Cмачніший, ній "Наполеон", а готується простіше: рецепт неймовірного десерту "Мільфей"

Обов’язково приготуйте його, поки є ягоди

Ми розповідали, як готувати класичний "Наполеон". Тепер ділимось рецептом однієї з його варіацій — торта "Мільфей".

У перекладі з французької це слово означає "тисяча листочків". Його виготовляють його з кількох шарів листкового тіста. Між коржами кладуть крем, фрукти, ягоди. Він близький до "Наполеону", але легший та ніжніший. Готують його як у вигляді тістечок, так і великим тортом. Рецептом поділились на порталі "Порадниця",

Інгредієнти:

500 г замороженого листкового тіста

400 г малини (можна інші ягоди).

125 г цукру

500 мл молока

20 г крохмалю

20 г борошна

1 яйце та 2 жовтки

ванілін на кінчику ножа

Спосіб приготування:

Із розкатаного тіста вирізаємо прямокутники такого розміру, яким буде пиріг. Щоб воно не прилипало до столу, поверхню злегка притрушують борошном. Ножем або виделкою по всьому периметру пласта тіста робимо проколи. Випікаємо коржі до готовності при температурі 200 градусів, зазвичай йде до 5 хв на один корж. Для крему виливаємо молоко у каструлю, додаємо ваніль та доводимо до кипіння. Яйце, жовтки та цукор збиваємо до утворення білої маси. Додаємо просіяне борошно та крохмаль. Гаряче молоко тоненькою цівкою вливаємо у яєчно-цукрову масу та перемішуємо. Потім ставимо її на водяну баню і варимо до загусання, постійно помішуючи. Крем протираємо через сито, щоб не було грудочок. Нижній корж змащуємо кремом, на нього викладаємо ягоди, на них знову корж, крем, ягоди. Коржі кладемо обережно, щоб не потовкти ягоди. Верхній шар змащуємо кремом, притрушуємо крихтами з бокових обрізків тіста чи прикрашаємо ягодами.

Завдяки ягодам торт виходить високим, але не важким. Також ми розповідали, як готувати смачний полуничний пиріг.