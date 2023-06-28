Святковий салат з дешевих продуктів: смачніший, аніж "Шуба"

Про "Шубу" і не згадаєте

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Якщо ви вже куштували салат "Хризантема", зверніть увагу на цю оригінальну закуску зі шпротами та овочами.

За складом інгредієнтів салат нагадує класичний оселедець під шубою. Але він виходить набагато смачнішим, а готується — швидше. Овочі для салату можна відварити або запекти в духовці.

Інгредієнти:

Консервовані шпроти — 240 г

Буряк — 500 г

Морква — 250 г

Картопля — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Куряче яйце — 5 штук

Майонез, сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Накруто варимо яйця. Овочі відварюємо. Охолоджуємо їх та чистимо від шкірки. Тремо окремо на велику тертку. Підготовлюємо таріль. Можна скористатися кулінарним кільцем. Викладаємо на дно половину тертої картоплі. Зверху наносимо тонку сіточку з майонезу. Цибулю чистимо і дуже дрібно ріжемо. Розподіляємо поверх тертої картоплі. Зі шпротів зливаємо олію. Розминаємо їх виделкою та викладаємо поверх цибулі. Змащуємо шар невеликою кількістю майонезу. Поверх шпротів розподіляємо терту моркву. Додаємо трохи солі та перцю, змащуємо майонезом. Викладаємо другу половину вареної картоплі. Наносимо сіточку з майонезу. На тертці натираємо яйця. Викладаємо, змащуємо майонезом. Поверх них викладаємо буряк. Додаємо сіль, перець та майонез.

Цей салат повинен кілька годин постояти в холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати смачну кабачкову закуску.