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Цей аромат не залишить нікого байдужим: неймовірний ягідний тертий пиріг

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ним дуже смачно ласувати у спеку
Ним дуже смачно ласувати у спеку. Фото "Школа життя"

Приготуйте, поки є ягоди

Ми розповідали, як приготувати смачний торт з малиною. Тепер ділимось рецептом смачного тертого пирога з ягодами. Для нього не потрібно витрачати багато продуктів і часу.

Можна готувати його просто з варенням, але це більш зимовий варіант. Влітку дуже смачно покласти у нього свіжі ягоди.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 250 г маргарину
  • 400 г цукру
  • 10 г розпушувача
  • 4 склянки борошна
  • дрібка солі
  • 500 г ягід
  • кукурудзяний крохмаль — столова ложка
  • цукрова пудра – для присипки пирога

Спосіб приготування:

  1. Маргарин викладаємо заздалегідь із холодильника, щоб він був м’яким. Змішуємо 200 г цукру, маргарин та сіль. Замішувати краще міксером, адже мета — однорідна консистенція.
  2. До суміші додаємо яйця та знову перетираємо все міксером. Повинна вийти пишна світла маса. Борошно та розпушувач поступово просіюємо у тісто.
  3. Замішуємо тісто. Викладаємо його на посипану борошном поверхню і розділяємо на дві нерівні частини – 1/3 і 2/3.
  4. Загортаємо тісто в плівку. Найменшу частину відправляємо в морозилку. Більший шматок – у холодильник.
  5. За годину дістаємо більший шматок тіста з холодильника і розкочуємо. Шар тіста повинен бути товщиною не менше сантиметра.
  6. Форму змащуємо невеликою кількістю вершкового масла. Викладаємо на неї тісто, формуючи бортики.
  7. Ягоди миємо і обсушуємо — на них не повинно бути вологи. Змішуємо їх з залишками цукру та крохмалем. Викладаємо на тісто.
  8. Другу частину тіста дістаємо з морозилки та натираємо на великій тертці над пирогом. Шматочки тіста повинні покривати всю площу, але не дуже щільно, щоб було видно ягоди.
  9. Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 25-35 хвилин.

Перед подачею тертий пиріг присипаємо цукровою пудрою. Також ми розповідали, як готувати ніжний полуничний мус.

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#Рецепт #Пиріг #Випічка #Десерт