Цей аромат не залишить нікого байдужим: неймовірний ягідний тертий пиріг

Приготуйте, поки є ягоди

Ми розповідали, як приготувати смачний торт з малиною. Тепер ділимось рецептом смачного тертого пирога з ягодами. Для нього не потрібно витрачати багато продуктів і часу.

Можна готувати його просто з варенням, але це більш зимовий варіант. Влітку дуже смачно покласти у нього свіжі ягоди.

Інгредієнти:

2 яйця

250 г маргарину

400 г цукру

10 г розпушувача

4 склянки борошна

дрібка солі

500 г ягід

кукурудзяний крохмаль — столова ложка

цукрова пудра – для присипки пирога

Спосіб приготування:

Маргарин викладаємо заздалегідь із холодильника, щоб він був м’яким. Змішуємо 200 г цукру, маргарин та сіль. Замішувати краще міксером, адже мета — однорідна консистенція. До суміші додаємо яйця та знову перетираємо все міксером. Повинна вийти пишна світла маса. Борошно та розпушувач поступово просіюємо у тісто. Замішуємо тісто. Викладаємо його на посипану борошном поверхню і розділяємо на дві нерівні частини – 1/3 і 2/3. Загортаємо тісто в плівку. Найменшу частину відправляємо в морозилку. Більший шматок – у холодильник. За годину дістаємо більший шматок тіста з холодильника і розкочуємо. Шар тіста повинен бути товщиною не менше сантиметра. Форму змащуємо невеликою кількістю вершкового масла. Викладаємо на неї тісто, формуючи бортики. Ягоди миємо і обсушуємо — на них не повинно бути вологи. Змішуємо їх з залишками цукру та крохмалем. Викладаємо на тісто. Другу частину тіста дістаємо з морозилки та натираємо на великій тертці над пирогом. Шматочки тіста повинні покривати всю площу, але не дуже щільно, щоб було видно ягоди. Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 25-35 хвилин.

Перед подачею тертий пиріг присипаємо цукровою пудрою. Також ми розповідали, як готувати ніжний полуничний мус.