Цей аромат не залишить нікого байдужим: неймовірний ягідний тертий пиріг
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Приготуйте, поки є ягоди
Ми розповідали, як приготувати смачний торт з малиною. Тепер ділимось рецептом смачного тертого пирога з ягодами. Для нього не потрібно витрачати багато продуктів і часу.
Можна готувати його просто з варенням, але це більш зимовий варіант. Влітку дуже смачно покласти у нього свіжі ягоди.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 250 г маргарину
- 400 г цукру
- 10 г розпушувача
- 4 склянки борошна
- дрібка солі
- 500 г ягід
- кукурудзяний крохмаль — столова ложка
- цукрова пудра – для присипки пирога
Спосіб приготування:
- Маргарин викладаємо заздалегідь із холодильника, щоб він був м’яким. Змішуємо 200 г цукру, маргарин та сіль. Замішувати краще міксером, адже мета — однорідна консистенція.
- До суміші додаємо яйця та знову перетираємо все міксером. Повинна вийти пишна світла маса. Борошно та розпушувач поступово просіюємо у тісто.
- Замішуємо тісто. Викладаємо його на посипану борошном поверхню і розділяємо на дві нерівні частини – 1/3 і 2/3.
- Загортаємо тісто в плівку. Найменшу частину відправляємо в морозилку. Більший шматок – у холодильник.
- За годину дістаємо більший шматок тіста з холодильника і розкочуємо. Шар тіста повинен бути товщиною не менше сантиметра.
- Форму змащуємо невеликою кількістю вершкового масла. Викладаємо на неї тісто, формуючи бортики.
- Ягоди миємо і обсушуємо — на них не повинно бути вологи. Змішуємо їх з залишками цукру та крохмалем. Викладаємо на тісто.
- Другу частину тіста дістаємо з морозилки та натираємо на великій тертці над пирогом. Шматочки тіста повинні покривати всю площу, але не дуже щільно, щоб було видно ягоди.
- Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці. Час приготування — 25-35 хвилин.
Перед подачею тертий пиріг присипаємо цукровою пудрою. Також ми розповідали, як готувати ніжний полуничний мус.