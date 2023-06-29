Смачний та корисний сніданок для всієї родини: найшвидший рецепт бананових млинців

Рецепт цих млинців стане улюбленим

Млинці – це частий "гість" на наших столах. Навряд чи знайдеться хтось, кому не до смаку їхній неймовірний смак, приголомшливий вигляд або фантастичний запах. Швидкість приготування млинців робить їх ідеальною стравою для сніданку чи перекушування.

Сьогодні разом із "Мета" ми приготуємо божественно ніжні бананові млинці на кефірі. Вам сподобається готувати їх – це не потребує багато часу та інгредієнтів. А близьким не доведеться заводити будильники, щоб прокинутися зранку: їх розбудить неперевершений запах "млинцевого" сніданку.

Як приготувати млинці на кефірі

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

кефір – 200 г;

банан – 300 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 1,5 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

сіль;

олія рослинна для смаження.

Спосіб приготування:

Банани очистити від шкірки та розім’яти виделкою у пюре. В отримане пюре додати яйця, цукор та сіль. Пюре залити кефіром і додати соду, все ретельно перемішати, після чого додати просіяне борошно. Розігріти олію на сковороді, ложкою викласти на неї тісто. Смажити до появи золотистої скоринки з обох боків.

Перед подачею на стіл бананові млинці потрібно посипати цукровою пудрою і прикрасити гілкою м’яти. Подавайте зі сметаною, джемом, медом та улюбленою кавою. Смачного!