Шашлик за 15 хвилин: рецепт найніжнішого м'яса із секретом

Не тільки смачно та швидко, а й корисно

Куряче філе – універсальний продукт, який підходить для приготування смачних відбивних, котлет, салатів. З нього також вийде соковитий шашлик.

Готувати такий шашлик за рецептом "Мета" досить просто і не так довго, як блюдо з інших сортів м’яса. Особливу пікантність страві додадуть бекон та часник. При мінімумі продуктів ви отримаєте смачну, ситну та водночас легку страву.

Як приготувати шашлик з курячого філе

Інгредієнти:

філе куряче — 4 шт.;

бекон — 200 г;

часник — 1 зубчик;

соєвий соус — 2 ч. л.;

кріп, петрушка, базилік;

оливкова олія;

цибуля салатна — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для маринаду змішайте оливкову олію, зелень, подрібнений часник та соєвий соус. Куряче філе помийте, видаліть усі плівки з м’яса. Поріжте м’ясо вздовж навпіл. Накрийте харчовою плівкою та відбийте по всій поверхні На кожен шматочок філе викладіть 1-2 слайси бекону і загорніть у рулетик. Отримані рулетики необхідно нанизати на шпажки та занурити у маринад. Залишіть на 10 хвилин замаринуватися. Через вказаний час викладайте на гриль і смажте до золотистого кольору.

До шашлику приготуйте неповторну закуску з помідорів і насолоджуйтесь. Смачного!