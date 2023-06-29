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Шашлик за 15 хвилин: рецепт найніжнішого м'яса із секретом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Пікантний шашлик із курячого філе Новина оновлена 29 червня 2023, 10:19
Пікантний шашлик із курячого філе. Фото Meta.ua

Не тільки смачно та швидко, а й корисно

Куряче філе – універсальний продукт, який підходить для приготування смачних відбивних, котлет, салатів. З нього також вийде соковитий шашлик.

Готувати такий шашлик за рецептом "Мета" досить просто і не так довго, як блюдо з інших сортів м’яса. Особливу пікантність страві додадуть бекон та часник. При мінімумі продуктів ви отримаєте смачну, ситну та водночас легку страву.

Як приготувати шашлик з курячого філе

Інгредієнти:

  • філе куряче — 4 шт.;
  • бекон — 200 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • соєвий соус — 2 ч. л.;
  • кріп, петрушка, базилік;
  • оливкова олія;
  • цибуля салатна — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду змішайте оливкову олію, зелень, подрібнений часник та соєвий соус.
  2. Куряче філе помийте, видаліть усі плівки з м’яса. Поріжте м’ясо вздовж навпіл. Накрийте харчовою плівкою та відбийте по всій поверхні
  3. На кожен шматочок філе викладіть 1-2 слайси бекону і загорніть у рулетик.
  4. Отримані рулетики необхідно нанизати на шпажки та занурити у маринад. Залишіть на 10 хвилин замаринуватися.
  5. Через вказаний час викладайте на гриль і смажте до золотистого кольору.

До шашлику приготуйте неповторну закуску з помідорів і насолоджуйтесь. Смачного!

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