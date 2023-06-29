Шашлик за 15 хвилин: рецепт найніжнішого м'яса із секретом
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Не тільки смачно та швидко, а й корисно
Куряче філе – універсальний продукт, який підходить для приготування смачних відбивних, котлет, салатів. З нього також вийде соковитий шашлик.
Готувати такий шашлик за рецептом "Мета" досить просто і не так довго, як блюдо з інших сортів м’яса. Особливу пікантність страві додадуть бекон та часник. При мінімумі продуктів ви отримаєте смачну, ситну та водночас легку страву.
Як приготувати шашлик з курячого філе
Інгредієнти:
- філе куряче — 4 шт.;
- бекон — 200 г;
- часник — 1 зубчик;
- соєвий соус — 2 ч. л.;
- кріп, петрушка, базилік;
- оливкова олія;
- цибуля салатна — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для маринаду змішайте оливкову олію, зелень, подрібнений часник та соєвий соус.
- Куряче філе помийте, видаліть усі плівки з м’яса. Поріжте м’ясо вздовж навпіл. Накрийте харчовою плівкою та відбийте по всій поверхні
- На кожен шматочок філе викладіть 1-2 слайси бекону і загорніть у рулетик.
- Отримані рулетики необхідно нанизати на шпажки та занурити у маринад. Залишіть на 10 хвилин замаринуватися.
- Через вказаний час викладайте на гриль і смажте до золотистого кольору.
До шашлику приготуйте неповторну закуску з помідорів і насолоджуйтесь. Смачного!