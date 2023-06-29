Сніданок в азійському стилі: після таких яєць посуд мити не треба — його оближуть до чистоти

Незвичайне блюдо і готується швидко

"Яєчне" меню досить різноманітне — їх можна варити, смажити, готувати яйця пашот або пишний омлет. А що про приготування на пару?

Спробуйте пікантні яйця в азійському стилі — і ви їх готуватимете на сніданок, обід і вечерю. До речі, щоб урізноманітнити цю страву, Shuba рекомендує до суміші яєць та води додати нарізані овочі. Якщо ви любитель гостріше — паприка або гострий перець теж вітається. Сіль можна замінити засоленими креветками, рибним або соєвим соусом, а воду — бульйоном. Все залежить від ваших бажань та переваг!

Як приготувати яйця в азійському стилі

Інгредієнти:

яйце куряче, велике — 2 шт.;

вода — 1/2 склянки;

зелена цибуля, пучок — 1/2 шт.;

сіль, кунжут білий — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішайте яйця, сіль та ½ склянки води в керамічній мисці, що підходить для використання в духовці. Збивайте, доки суміш добре не з’єднається і не стане піною. Поставте миску в каструлю. Наповніть каструлю гарячою (не киплячою) водою так, щоб вона досягала половини стінок миски. Накрийте каструлю бажано прозорою скляною кришкою, щоб ви могли легко спостерігати за водою та яйцями. Варіть на повільному або середньому вогні 12 хвилин, стежачи за тим, щоб вода кипіла. Посипте цибулею та насінням кунжуту і продовжуйте готувати близько 3 хвилин або поки яйця не застигнуть.

Такий сніданок добре подавати зі свіжоспеченим хлібом та улюбленим соусом. Смачного!