Рецепт-п’ятихвилинка: для такої намазки просто змішайте сардини, яйця та сир
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Найкраще кулінарне рішення на всі випадки життя
Жодна зустріч із колегами чи друзями, сімейний обід не обходиться без різноманітних закусок. Холодні чи гарячі, з рибою чи овочами – вони завжди мають бути під рукою.
На випадок несподіваних гостей, для святкового столу чи на пікнік – намазка із сардин за рецептом "Смакуй" завжди буде актуальною. Проста у приготуванні, вона буде неодмінним гостем на вашому столі.
Як приготувати намазку із сардин
Інгредієнти:
- яйце куряче — 3 шт.;
- копчений сир – 200 г;
- сардину в олії – 240 г;
- майонез – 2-3 ст.
- часник – 3 зубчики;
- сіль – на свій смак;
- огірок (для прикраси) – 1 шт.;
- петрушка – 10 г.
Спосіб приготування:
- Консервовані сардини дістаньте з олії, великі шматки поламайте вилкою максимально дрібно.
- Яйця відваріть, остудіть, подрібніть на тертці.
- М’який копчений сир також натріть на дрібній тертці.
- Усі підготовлені інгредієнти покладіть в одну ємність.
- Свіжу зелень дрібно наріжте часник пропустіть через прес. Додайте в суміш, посоліть, поперчіть, перемішайте.
- Батон наріжте на порційні шматочки, обсмажте сухої поверхні сковороди з одного боку. Рум’яну сторону натріть часником.
- На грінки нанесіть намазку, прикрасьте свіжими скибочками огірка та зеленню.
Тільки не викидайте олію з-під сардин. "Телеграф" знає, як їх можна використати!