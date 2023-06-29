Рецепт-п’ятихвилинка: для такої намазки просто змішайте сардини, яйця та сир

Найкраще кулінарне рішення на всі випадки життя

Жодна зустріч із колегами чи друзями, сімейний обід не обходиться без різноманітних закусок. Холодні чи гарячі, з рибою чи овочами – вони завжди мають бути під рукою.

На випадок несподіваних гостей, для святкового столу чи на пікнік – намазка із сардин за рецептом "Смакуй" завжди буде актуальною. Проста у приготуванні, вона буде неодмінним гостем на вашому столі.

Як приготувати намазку із сардин

Інгредієнти:

яйце куряче — 3 шт.;

копчений сир – 200 г;

сардину в олії – 240 г;

майонез – 2-3 ст.

часник – 3 зубчики;

сіль – на свій смак;

огірок (для прикраси) – 1 шт.;

петрушка – 10 г.

Спосіб приготування:

Консервовані сардини дістаньте з олії, великі шматки поламайте вилкою максимально дрібно. Яйця відваріть, остудіть, подрібніть на тертці. М’який копчений сир також натріть на дрібній тертці. Усі підготовлені інгредієнти покладіть в одну ємність. Свіжу зелень дрібно наріжте часник пропустіть через прес. Додайте в суміш, посоліть, поперчіть, перемішайте. Батон наріжте на порційні шматочки, обсмажте сухої поверхні сковороди з одного боку. Рум’яну сторону натріть часником. На грінки нанесіть намазку, прикрасьте свіжими скибочками огірка та зеленню.

Тільки не викидайте олію з-під сардин. "Телеграф" знає, як їх можна використати!