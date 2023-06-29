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Рецепт-п’ятихвилинка: для такої намазки просто змішайте сардини, яйця та сир

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Намазка з сардин з огірками — це швидко та смачно
Намазка з сардин з огірками — це швидко та смачно. Фото Smakuj

Найкраще кулінарне рішення на всі випадки життя

Жодна зустріч із колегами чи друзями, сімейний обід не обходиться без різноманітних закусок. Холодні чи гарячі, з рибою чи овочами – вони завжди мають бути під рукою.

На випадок несподіваних гостей, для святкового столу чи на пікнік – намазка із сардин за рецептом "Смакуй" завжди буде актуальною. Проста у приготуванні, вона буде неодмінним гостем на вашому столі.

Як приготувати намазку із сардин

Інгредієнти:

  • яйце куряче — 3 шт.;
  • копчений сир – 200 г;
  • сардину в олії – 240 г;
  • майонез – 2-3 ст.
  • часник – 3 зубчики;
  • сіль – на свій смак;
  • огірок (для прикраси) – 1 шт.;
  • петрушка – 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Консервовані сардини дістаньте з олії, великі шматки поламайте вилкою максимально дрібно.
  2. Яйця відваріть, остудіть, подрібніть на тертці.
  3. М’який копчений сир також натріть на дрібній тертці.
  4. Усі підготовлені інгредієнти покладіть в одну ємність.
  5. Свіжу зелень дрібно наріжте часник пропустіть через прес. Додайте в суміш, посоліть, поперчіть, перемішайте.
  6. Батон наріжте на порційні шматочки, обсмажте сухої поверхні сковороди з одного боку. Рум’яну сторону натріть часником.
  7. На грінки нанесіть намазку, прикрасьте свіжими скибочками огірка та зеленню.

Тільки не викидайте олію з-під сардин. "Телеграф" знає, як їх можна використати!

Теги:
#Рецепт #Бутерброди #Сардини #Готуємо вдома #намазка