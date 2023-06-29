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Смачніше десерту не знайти: 15 хвилин — і салат із персиків та полуниці готовий

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фруктовий салат — швидкий у приготуванні та смачний десерт
Фруктовий салат — швидкий у приготуванні та смачний десерт. Фото Depositphotos

Рецепт салату, від якого неможливо відірватися

У ситуаціях, коли гості несподівано з’являються на порозі, варто думати не лише про закуски та гарячі страви. Варто подбати і про десерт.

Однією з найкращих страв у цій ситуації є фруктовий салат за рецептом Uaportal. Готувати цю смачну, ароматну, соковиту, вітамінну та надзвичайно апетитну страву ви будете її недовго. Такий ніжний десерт, що тане у роті, запам’ятається гостям надовго.

Як приготувати фруктовий салат із персиків з полуницею.

Інгредієнти:

  • персики — 2 шт.;
  • полуниця – 250 г;
  • вершки 33% — 200 г;
  • цукор ванільний – 10 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • фісташки – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Відділіть плодоніжки у полуниці, помийте її та обсушіть. Персики помийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки та наріжте м’якуш тонкими скибочками.
  2. Викладіть всі інгредієнти у велику миску, полийте медом та перемішайте.
  3. На сухій сковороді підсушіть кілька хвилин фісташки, після чого грубо їх поріжте.
  4. Охолоджені вершки з ванільним цукром збийте у стійку піну. Викладіть їх на фруктово-ягідну масу та посипте фісташками. Подавайте негайно.

Полуницю для цього десерту вибирайте найсолодшу. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Фруктовий салат #Готуємо вдома