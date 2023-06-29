Смачніше десерту не знайти: 15 хвилин — і салат із персиків та полуниці готовий
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Рецепт салату, від якого неможливо відірватися
У ситуаціях, коли гості несподівано з’являються на порозі, варто думати не лише про закуски та гарячі страви. Варто подбати і про десерт.
Однією з найкращих страв у цій ситуації є фруктовий салат за рецептом Uaportal. Готувати цю смачну, ароматну, соковиту, вітамінну та надзвичайно апетитну страву ви будете її недовго. Такий ніжний десерт, що тане у роті, запам’ятається гостям надовго.
Як приготувати фруктовий салат із персиків з полуницею.
Інгредієнти:
- персики — 2 шт.;
- полуниця – 250 г;
- вершки 33% — 200 г;
- цукор ванільний – 10 г;
- мед – 1 ст. л.;
- фісташки – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Відділіть плодоніжки у полуниці, помийте її та обсушіть. Персики помийте, розріжте навпіл, видаліть кісточки та наріжте м’якуш тонкими скибочками.
- Викладіть всі інгредієнти у велику миску, полийте медом та перемішайте.
- На сухій сковороді підсушіть кілька хвилин фісташки, після чого грубо їх поріжте.
- Охолоджені вершки з ванільним цукром збийте у стійку піну. Викладіть їх на фруктово-ягідну масу та посипте фісташками. Подавайте негайно.
Полуницю для цього десерту вибирайте найсолодшу. Смачного.