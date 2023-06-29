Як приготувати голубці за півгодини: хитрий рецепт із сосисками

Лінивіший рецепт не придумаєш!

Коронна страва багатьох кулінарів — чудові голубці. Однак що робити, якщо поратися з їх приготуванням не дуже хочеться? У такому випадку можна замінити фарш на сосиски.

Такі капустяні рулетики за рецептом "Це Смак" вам захочеться готувати знову і знову. Ситні, апетитні, вони будуть доречні як основна страва або ситне перекушування. До речі, сосиски в таких голубцях можна замінити на шинку, варену курячу грудку, ковбасу чи смажені гриби – все залежить від вашої фантазії.

Як приготувати сосиски в капусті

Інгредієнти на 5 порцій:

капуста білокачанна – 400 г;

морква по-корейськи — 100 г;

картопля — 2-3 шт.;

вершкове масло — 20 г;

молочні сосиски — 10 шт.;

сіль — до свого смаку;

яйце — 4 шт.;

пшеничне борошно — 3 ст. л.;

панірувальні сухарі — 5 ст. л.;

соняшникова олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування :

Картоплю очистьте, наріжте, відваріть до готовності. Готову картоплю пюруйте з додаванням олії. Качан капусти підготуйте, як для голубців: обробіть будь-яким зручним для вас способом, щоб легше було відокремити листя. Листя бланшуйте протягом 5 хвилин, остудіть, зріжте потовщення. На кожен лист викладіть по столовій ложці картопляного пюре, невелику порцію моркви та по 1 сосиску. Поверніть лист в рулетик. Заготівлі вмочіть спочатку в кляр зі збитих з борошном і щіпкою солі яєць, потім панірувальні сухарі. Смажте до рум’яної скоринки з додаванням олії.

Подавайте такі ліниві голубці з томатно-часовим соусом. Смачного!