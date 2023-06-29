Як приготувати голубці за півгодини: хитрий рецепт із сосисками
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Лінивіший рецепт не придумаєш!
Коронна страва багатьох кулінарів — чудові голубці. Однак що робити, якщо поратися з їх приготуванням не дуже хочеться? У такому випадку можна замінити фарш на сосиски.
Такі капустяні рулетики за рецептом "Це Смак" вам захочеться готувати знову і знову. Ситні, апетитні, вони будуть доречні як основна страва або ситне перекушування. До речі, сосиски в таких голубцях можна замінити на шинку, варену курячу грудку, ковбасу чи смажені гриби – все залежить від вашої фантазії.
Як приготувати сосиски в капусті
Інгредієнти на 5 порцій:
- капуста білокачанна – 400 г;
- морква по-корейськи — 100 г;
- картопля — 2-3 шт.;
- вершкове масло — 20 г;
- молочні сосиски — 10 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- яйце — 4 шт.;
- пшеничне борошно — 3 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 5 ст. л.;
- соняшникова олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування :
- Картоплю очистьте, наріжте, відваріть до готовності. Готову картоплю пюруйте з додаванням олії.
- Качан капусти підготуйте, як для голубців: обробіть будь-яким зручним для вас способом, щоб легше було відокремити листя. Листя бланшуйте протягом 5 хвилин, остудіть, зріжте потовщення.
- На кожен лист викладіть по столовій ложці картопляного пюре, невелику порцію моркви та по 1 сосиску. Поверніть лист в рулетик.
- Заготівлі вмочіть спочатку в кляр зі збитих з борошном і щіпкою солі яєць, потім панірувальні сухарі.
- Смажте до рум’яної скоринки з додаванням олії.
Подавайте такі ліниві голубці з томатно-часовим соусом. Смачного!