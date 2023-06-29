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Неймовірні бюджетні котлети нагодують всю сім’ю: пісний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Котлетки виходять дуже смачними та соковитими
Котлетки виходять дуже смачними та соковитими. Фото Сегодня

Чудова страва, щоб урізноманітнити пісну їжу

Ділимось цікавим пісним рецептом. Зверніть на нього увагу, якщо ви вже готувати ситний суп з сочевицею. Такі котлетки без м'яса чудово урізноманітнить раціон.

На смак ці котлети не поступаються м’ясним, тож можуть задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 1 кг моркви;
  • 0,5 молока;
  • 3 столові ложки вершкового масла;
  • чайна ложка цукру;
  • 0,5 склянки манної крупи;
  • 0,5 склянки панірувальних сухарів;
  • 3 яйця;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Моркву нарізаємо соломкою, викладаємо в каструльку.
  2. Заливаємо гарячим молоком, ставимо на вогонь і тушкуємо, помішуючи. В процесі додаємо олію, цукор та сіль. Всипаємо манку.
  3. Помішуючи, варимо 8-10 хв. Охолоджуємо та вимішуємо з жовтками.
  4. Збиваємо яєчні білки. Формуємо котлети. Змочуємо їх у збитому білку, паніруємо в сухарях.
  5. Ставимо розігріватися сковорідку з олією. Обсмажуємо котлетки з обох боків.

Котлетки виходять соковитими та ситними. Смачно подавати їх зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати смачний соус на основі йогурту.

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#Рецепт #Морква #Котлети