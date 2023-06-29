Неймовірні бюджетні котлети нагодують всю сім’ю: пісний рецепт
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Чудова страва, щоб урізноманітнити пісну їжу
Ділимось цікавим пісним рецептом. Зверніть на нього увагу, якщо ви вже готувати ситний суп з сочевицею. Такі котлетки без м'яса чудово урізноманітнить раціон.
На смак ці котлети не поступаються м’ясним, тож можуть задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 1 кг моркви;
- 0,5 молока;
- 3 столові ложки вершкового масла;
- чайна ложка цукру;
- 0,5 склянки манної крупи;
- 0,5 склянки панірувальних сухарів;
- 3 яйця;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Моркву нарізаємо соломкою, викладаємо в каструльку.
- Заливаємо гарячим молоком, ставимо на вогонь і тушкуємо, помішуючи. В процесі додаємо олію, цукор та сіль. Всипаємо манку.
- Помішуючи, варимо 8-10 хв. Охолоджуємо та вимішуємо з жовтками.
- Збиваємо яєчні білки. Формуємо котлети. Змочуємо їх у збитому білку, паніруємо в сухарях.
- Ставимо розігріватися сковорідку з олією. Обсмажуємо котлетки з обох боків.
Котлетки виходять соковитими та ситними. Смачно подавати їх зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати смачний соус на основі йогурту.