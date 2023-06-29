Неймовірні бюджетні котлети нагодують всю сім’ю: пісний рецепт

Чудова страва, щоб урізноманітнити пісну їжу

Ділимось цікавим пісним рецептом. Зверніть на нього увагу, якщо ви вже готувати ситний суп з сочевицею. Такі котлетки без м'яса чудово урізноманітнить раціон.

На смак ці котлети не поступаються м’ясним, тож можуть задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1 кг моркви;

0,5 молока;

3 столові ложки вершкового масла;

чайна ложка цукру;

0,5 склянки манної крупи;

0,5 склянки панірувальних сухарів;

3 яйця;

сіль.

Спосіб приготування:

Моркву нарізаємо соломкою, викладаємо в каструльку. Заливаємо гарячим молоком, ставимо на вогонь і тушкуємо, помішуючи. В процесі додаємо олію, цукор та сіль. Всипаємо манку. Помішуючи, варимо 8-10 хв. Охолоджуємо та вимішуємо з жовтками. Збиваємо яєчні білки. Формуємо котлети. Змочуємо їх у збитому білку, паніруємо в сухарях. Ставимо розігріватися сковорідку з олією. Обсмажуємо котлетки з обох боків.

Котлетки виходять соковитими та ситними. Смачно подавати їх зі сметаною. Також ми розповідали, як приготувати смачний соус на основі йогурту.