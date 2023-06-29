Без тіста та випічки: фантастичний повітряний десерт за лічені хвилини
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Про магазинні торти та печиво і не згадаєте
Якщо ви вже готували ніжний торт "Мільфей", зверніть увагу на цей легкий та простий десерт. Він готується без борошна, тіста, випічки та інших заморочок.
Цю смакоту надзвичайно легко готувати, а результат виходить приголомшливим. Замість желатину тут агар-агар, тож можна не боятися переварити масу — вона все одно застигне.
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл
- цукор – 100 г
- темне какао – 30 г
- вода – 30 мл
- чорний шоколад – 1 плитка
- агар-агар – 10 г
Спосіб приготування:
- У каструлю з товстим дном виливаємо майже все молоко. Додаємо цукор і дрібку солі. Ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь. Весь час помішуємо.
- Залишки молока з’єднуємо з темним какао. Перемішуємо до однорідності, поступово вливаємо в загальну молочну масу.
- Залишаємо нагріватися на середньому вогні. Паралельно додаємо чорний шоколад, перемішуємо до повного розчинення.
- Окремо змішуємо агар-агар з водою. Перекладаємо його у молочно-шоколадну суміш. Коли маса буде повністю однорідною, вимикаємо вогонь.
- Гарячу заготовку переливаємо у форму. Коли підстигне, ставимо у холодильник на кілька годин.
Застиглий десерт нарізаємо на зручні шматочки та обвалюємо у какао. Також ми розповідали, як спекти смачний тертий пиріг.