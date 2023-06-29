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Без тіста та випічки: фантастичний повітряний десерт за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант домашніх солодощів
Чудовий варіант домашніх солодощів. Фото balthazar.club

Про магазинні торти та печиво і не згадаєте

Якщо ви вже готували ніжний торт "Мільфей", зверніть увагу на цей легкий та простий десерт. Він готується без борошна, тіста, випічки та інших заморочок.

Цю смакоту надзвичайно легко готувати, а результат виходить приголомшливим. Замість желатину тут агар-агар, тож можна не боятися переварити масу — вона все одно застигне.

Інгредієнти:

  • молоко – 500 мл
  • цукор – 100 г
  • темне какао – 30 г
  • вода – 30 мл
  • чорний шоколад – 1 плитка
  • агар-агар – 10 г

Спосіб приготування:

  1. У каструлю з товстим дном виливаємо майже все молоко. Додаємо цукор і дрібку солі. Ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь. Весь час помішуємо.
  2. Залишки молока з’єднуємо з темним какао. Перемішуємо до однорідності, поступово вливаємо в загальну молочну масу.
  3. Залишаємо нагріватися на середньому вогні. Паралельно додаємо чорний шоколад, перемішуємо до повного розчинення.
  4. Окремо змішуємо агар-агар з водою. Перекладаємо його у молочно-шоколадну суміш. Коли маса буде повністю однорідною, вимикаємо вогонь.
  5. Гарячу заготовку переливаємо у форму. Коли підстигне, ставимо у холодильник на кілька годин.

Застиглий десерт нарізаємо на зручні шматочки та обвалюємо у какао. Також ми розповідали, як спекти смачний тертий пиріг.

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#Рецепт #Шоколад #Десерт