Без тіста та випічки: фантастичний повітряний десерт за лічені хвилини

Про магазинні торти та печиво і не згадаєте

Якщо ви вже готували ніжний торт "Мільфей", зверніть увагу на цей легкий та простий десерт. Він готується без борошна, тіста, випічки та інших заморочок.

Цю смакоту надзвичайно легко готувати, а результат виходить приголомшливим. Замість желатину тут агар-агар, тож можна не боятися переварити масу — вона все одно застигне.

Інгредієнти:

молоко – 500 мл

цукор – 100 г

темне какао – 30 г

вода – 30 мл

чорний шоколад – 1 плитка

агар-агар – 10 г

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном виливаємо майже все молоко. Додаємо цукор і дрібку солі. Ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь. Весь час помішуємо. Залишки молока з’єднуємо з темним какао. Перемішуємо до однорідності, поступово вливаємо в загальну молочну масу. Залишаємо нагріватися на середньому вогні. Паралельно додаємо чорний шоколад, перемішуємо до повного розчинення. Окремо змішуємо агар-агар з водою. Перекладаємо його у молочно-шоколадну суміш. Коли маса буде повністю однорідною, вимикаємо вогонь. Гарячу заготовку переливаємо у форму. Коли підстигне, ставимо у холодильник на кілька годин.

Застиглий десерт нарізаємо на зручні шматочки та обвалюємо у какао. Також ми розповідали, як спекти смачний тертий пиріг.