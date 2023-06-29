Як у дитинстві: смачний та бюджетний пудинг для родинних посиденьок

Чудовий варіант до чаю

Ми розповідали, як приготувати смачний тертий пиріг із солодкою начинкою. Тепер ділимось рецептом смачного рисового пудингу.

Це чудова випічка, яка нагадає дорослим їх далеке та безтурботне дитинство. Як готувати пудинг, розповіли на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

60 г вершкового масла;

500 мл молока;

2 яйця;

150 г круглого рису;

60 г цукру;

0,5 чайної ложки солі;

0,5 чайної ложки цедри лимона;

дрібка ваніліну.

Спосіб приготування:

Розтоплюємо в каструлі масло, всипаємо рис. Перемішуємо, щоб просочився маслом. Вливаємо молоко. Варимо рис на слабкому вогні до готовності (близько 25 хвилин). Даємо охолонути. Відокремлюємо білки від жовтків. До жовтків всипаємо цукор і ванілін, збиваємо до білого. До білків додаємо сіль, збиваємо на пишну піну. З’єднуємо рис із жовтками, вводимо білки, додаємо лимонну цедру. Форму змащуємо маслом, викладаємо масу. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хв. Золотистий "купол" буде свідчити про готовність пудингу.

Такий пудинг приготувати дуже легко, та й продукти потрібні найпростіші. Також ми розповідали, як готувати морквяні цукати.