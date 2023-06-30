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Потрібно всього 3 інгредієнти: таке яйце пашот у фруктовій кишеньці з’їсте моментально

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний сніданок – яйця пашот в авокадо
Незвичайний сніданок – яйця пашот в авокадо. Фото cesmak.info

"Кіндер Сюрприз" для гурманів

Безумовно, яйця – найкращий варіант смачного та поживного сніданку. Крім корисних властивостей кулінарів підкуповує величезна кількість різноманітних рецептів приготування цього продукту.

Коли здається, що рецепти вже перепробувані, на допомогу приходить рецепт обсмаженого в беконі авокадо з яйцем пашот від "Це Смак". Заради такої смакоти ви вставатимете вранці навіть у понеділок. Усього 3 інгредієнти, кілька хвилин – і шалений початок дня гарантовано.

Як приготувати яйце пашот в авокадо

Інгредієнти на 4 порції:

  • авокадо — 2 шт.;
  • бекон – 200 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Невелику піалку накрийте харчовою плівкою. Поверхню харчової плівки змастіть олією.
  2. Розбийте в піал яйце та оберніть її харчовою плівкою таким чином, щоб воно опинилося в мішечку.
  3. Опустіть яйце в киплячу воду на 5 хвилин. Очистьте стигле авокадо від шкірки, розріжте його навпіл, витягніть кісточку і за допомогою ложки зробіть у половинках більші отвори.
  4. Готове яйце пашот помістіть у половинку авокадо і накрийте другою половинкою.
  5. Наріжте бекон тонкими смужками та оберніть ними авокадо з яйцем. Обсмажуйте блюдо в сковороді на олії до того моменту, поки бекон добре не підрум’яниться.

Сніданок готовий. Заварюйте чашку улюбленої кави та починайте день приємно. Смачного.

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