Потрібно всього 3 інгредієнти: таке яйце пашот у фруктовій кишеньці з’їсте моментально
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"Кіндер Сюрприз" для гурманів
Безумовно, яйця – найкращий варіант смачного та поживного сніданку. Крім корисних властивостей кулінарів підкуповує величезна кількість різноманітних рецептів приготування цього продукту.
Коли здається, що рецепти вже перепробувані, на допомогу приходить рецепт обсмаженого в беконі авокадо з яйцем пашот від "Це Смак". Заради такої смакоти ви вставатимете вранці навіть у понеділок. Усього 3 інгредієнти, кілька хвилин – і шалений початок дня гарантовано.
Як приготувати яйце пашот в авокадо
Інгредієнти на 4 порції:
- авокадо — 2 шт.;
- бекон – 200 г;
- яйце – 2 шт.;
- соняшникова олія – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Невелику піалку накрийте харчовою плівкою. Поверхню харчової плівки змастіть олією.
- Розбийте в піал яйце та оберніть її харчовою плівкою таким чином, щоб воно опинилося в мішечку.
- Опустіть яйце в киплячу воду на 5 хвилин. Очистьте стигле авокадо від шкірки, розріжте його навпіл, витягніть кісточку і за допомогою ложки зробіть у половинках більші отвори.
- Готове яйце пашот помістіть у половинку авокадо і накрийте другою половинкою.
- Наріжте бекон тонкими смужками та оберніть ними авокадо з яйцем. Обсмажуйте блюдо в сковороді на олії до того моменту, поки бекон добре не підрум’яниться.
Сніданок готовий. Заварюйте чашку улюбленої кави та починайте день приємно. Смачного.