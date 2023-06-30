Потрібно всього 3 інгредієнти: таке яйце пашот у фруктовій кишеньці з’їсте моментально

"Кіндер Сюрприз" для гурманів

Безумовно, яйця – найкращий варіант смачного та поживного сніданку. Крім корисних властивостей кулінарів підкуповує величезна кількість різноманітних рецептів приготування цього продукту.

Коли здається, що рецепти вже перепробувані, на допомогу приходить рецепт обсмаженого в беконі авокадо з яйцем пашот від "Це Смак". Заради такої смакоти ви вставатимете вранці навіть у понеділок. Усього 3 інгредієнти, кілька хвилин – і шалений початок дня гарантовано.

Як приготувати яйце пашот в авокадо

Інгредієнти на 4 порції:

авокадо — 2 шт.;

бекон – 200 г;

яйце – 2 шт.;

соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

Невелику піалку накрийте харчовою плівкою. Поверхню харчової плівки змастіть олією. Розбийте в піал яйце та оберніть її харчовою плівкою таким чином, щоб воно опинилося в мішечку. Опустіть яйце в киплячу воду на 5 хвилин. Очистьте стигле авокадо від шкірки, розріжте його навпіл, витягніть кісточку і за допомогою ложки зробіть у половинках більші отвори. Готове яйце пашот помістіть у половинку авокадо і накрийте другою половинкою. Наріжте бекон тонкими смужками та оберніть ними авокадо з яйцем. Обсмажуйте блюдо в сковороді на олії до того моменту, поки бекон добре не підрум’яниться.

Сніданок готовий. Заварюйте чашку улюбленої кави та починайте день приємно. Смачного.