Коли вдома тільки картопля та яйця: копійчана страва нагодує всю родину

Смачна запіканка без особливих клопотів

З картоплі можна приготувати багато страв. Його можна використовувати як смачний гарнір або начинку до різних страв.

Прекрасним варіантом застосування картоплі може стати запіканка. Особливої підготовки страва від "Бабусиних рецептів" не вимагає — швидше за все, картопля та яйця вдома майже у кожного. Натомість картопляна запіканка може урізноманітнити щоденне меню або прикрасити стіл до свята.

Як приготувати картопляну запіканку

Інгредієнти:

картопля – 3 шт.;

петрушка – пучок;

яйця – 3 шт.;

пластівці перцю чилі;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

рисове борошно — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сир – 150 г.

Спосіб приготування:

Подрібнюємо на дрібній тертці очищену картоплю. Заливаємо картопляну масу водою і залишаємо трохи відмокнути. Нарізаємо петрушку та з’єднуємо з яйцями, чорним меленим перцем та пластівцями чилі, збиваємо до однорідності. Віджимаємо картопляну масу від зайвої вологи та викладаємо на сито – так залишки рідини стікають. У картопляну масу висипаємо борошно та сіль, додаємо яєчну суміш, ретельно перемішуємо. У сковороду з олією викладаємо частину картопляної суміші, обсмажуємо на середньому вогні. Саме тоді нарізаємо тонкими широкими пластинами сир. Викладаємо на поверхню обсмаженої картопляної маси, накриваємо другою частиною суміші та рівномірно розподіляємо по сиру. На повільному вогні під кришкою готуємо запіканку 10-12 хвилин. Перевертаємо на інший бік, обсмажуємо 7 хвилин. Запіканка готова.

Для цього страви потрібно вибрати картоплю правильно. Але з порадами "Телеграфа" ви зробите легко!