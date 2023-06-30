Приготуйте сьогодні, але їжте завтра: так це печиво буде ще смачніше
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Ви полюбите цей рецепт за швидкість приготування
Якщо ви любите ніжну ароматну домашню випічку, але при цьому не бажаєте довго стояти біля плити? Тоді вам сподобається цей рецепт.
Печиво з родзинками від "Бабусиних рецептів" легке у приготуванні, але виходить дуже ароматним та апетитним. А якщо ви залишите його наполягати, випічка ще більше здивує вас своїм смаком.
Як приготувати печиво з родзинками
Інгредієнти:
- борошно — 180 г;
- вершкове масло – 80 г;
- цукор – 70 г;
- яйце – шт.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- родзинки – 100 г;
- сіль — щіпка;
- лимонна цедра.
Спосіб приготування:
- Промиваємо родзинки в окропі, залишаємо в гарячій воді на 5 хвилин.
- Поки родзинки сушаться після миття, змішайте м’яке вершкове масло з цукровим піском і сіллю.
- Збивайте вершкове масло з сипучими продуктами міксером 5-7 хвилин. У вершкову масу розбиваємо яйце, продовжуємо збивати кілька хвилин.
- Висипаємо спочатку у вершкову суміш цедру лимона, просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто. Додаємо в тісто сухі родзинки, продовжуємо заміс тіста руками.
- Застилаємо лист пергаментом, викладаємо на нього сформовані кульки з тіста. Притискаємо їх, щоб отримати товсті мініатюрні коржики. Випікаємо при 200 градусах 15 хвилин.
Якщо ви не хочете, щоб ваша випічка швидко черствіла, додайте до тесту один інгредієнт і насолоджуйтесь нею довгий час. Смачного!