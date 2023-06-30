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Приготуйте сьогодні, але їжте завтра: так це печиво буде ще смачніше

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Печиво з родзинками — це смачно та швидко
Печиво з родзинками — це смачно та швидко. Фото babusyni-retsepty

Ви полюбите цей рецепт за швидкість приготування

Якщо ви любите ніжну ароматну домашню випічку, але при цьому не бажаєте довго стояти біля плити? Тоді вам сподобається цей рецепт.

Печиво з родзинками від "Бабусиних рецептів" легке у приготуванні, але виходить дуже ароматним та апетитним. А якщо ви залишите його наполягати, випічка ще більше здивує вас своїм смаком.

Як приготувати печиво з родзинками

Інгредієнти:

  • борошно — 180 г;
  • вершкове масло – 80 г;
  • цукор – 70 г;
  • яйце – шт.;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • родзинки – 100 г;
  • сіль — щіпка;
  • лимонна цедра.

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо родзинки в окропі, залишаємо в гарячій воді на 5 хвилин.
  2. Поки родзинки сушаться після миття, змішайте м’яке вершкове масло з цукровим піском і сіллю.
  3. Збивайте вершкове масло з сипучими продуктами міксером 5-7 хвилин. У вершкову масу розбиваємо яйце, продовжуємо збивати кілька хвилин.
  4. Висипаємо спочатку у вершкову суміш цедру лимона, просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто. Додаємо в тісто сухі родзинки, продовжуємо заміс тіста руками.
  5. Застилаємо лист пергаментом, викладаємо на нього сформовані кульки з тіста. Притискаємо їх, щоб отримати товсті мініатюрні коржики. Випікаємо при 200 градусах 15 хвилин.

Якщо ви не хочете, щоб ваша випічка швидко черствіла, додайте до тесту один інгредієнт і насолоджуйтесь нею довгий час. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Печиво #Ізюм #Готуємо вдома