Приготуйте сьогодні, але їжте завтра: так це печиво буде ще смачніше

Ви полюбите цей рецепт за швидкість приготування

Якщо ви любите ніжну ароматну домашню випічку, але при цьому не бажаєте довго стояти біля плити? Тоді вам сподобається цей рецепт.

Печиво з родзинками від "Бабусиних рецептів" легке у приготуванні, але виходить дуже ароматним та апетитним. А якщо ви залишите його наполягати, випічка ще більше здивує вас своїм смаком.

Як приготувати печиво з родзинками

Інгредієнти:

борошно — 180 г;

вершкове масло – 80 г;

цукор – 70 г;

яйце – шт.;

розпушувач – 1 ч. л.;

родзинки – 100 г;

сіль — щіпка;

лимонна цедра.

Спосіб приготування:

Промиваємо родзинки в окропі, залишаємо в гарячій воді на 5 хвилин. Поки родзинки сушаться після миття, змішайте м’яке вершкове масло з цукровим піском і сіллю. Збивайте вершкове масло з сипучими продуктами міксером 5-7 хвилин. У вершкову масу розбиваємо яйце, продовжуємо збивати кілька хвилин. Висипаємо спочатку у вершкову суміш цедру лимона, просіюємо борошно та розпушувач, замішуємо тісто. Додаємо в тісто сухі родзинки, продовжуємо заміс тіста руками. Застилаємо лист пергаментом, викладаємо на нього сформовані кульки з тіста. Притискаємо їх, щоб отримати товсті мініатюрні коржики. Випікаємо при 200 градусах 15 хвилин.

Якщо ви не хочете, щоб ваша випічка швидко черствіла, додайте до тесту один інгредієнт і насолоджуйтесь нею довгий час. Смачного!