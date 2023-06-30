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Пиріг-перевертень: рецепт популярної французької випічки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Французький перевернений пиріг тарт татен
Французький перевернений пиріг тарт татен. Фото shuba.life

Ідеальна випічка для чаювання

Якось, поспішаючи, французький кондитер забула про яблука, які поставила карамелізуватися на сковорідці, і вони підгоріли. Щоб урятувати ситуацію, вона просто накрила яблука тонким шаром тіста, а коли пиріг спікся – перевернула його. Такий незвичайний пиріг усім дуже сподобався і згодом став популярним у Франції, а потім і в усьому світі.

Як бачите, тарт татін готувати нескладно. Ароматний та солодкий, цей пиріг за рецептом Shuba – це ідеальний вибір для затишного чаювання у родинному колі. До того ж, його можна також приготувати з іншими фруктами — наприклад, з грушами, ананасами або персиками. Існують навіть солоні варіанти тарт татена, в яких використовується цибуля або помідори.

Як приготувати тарт татен

Інгредієнти на 4 порції:

  • масло вершкове — 50 г;
  • цукор — 50 г;
  • ваніль, стручок — 1 шт.;
  • яблука — 3 шт.;
  • листкове тісто — 320 г;
  • яйця курячі — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. На середньому вогні розтопіть вершкове масло та цукор на сковороді, придатній для духовки, діаметром 20 см. Додайте стручок ванілі й насіння та покрутіть сковороду, щоб цукор розплавився у маслі. Продовжуйте розтоплювати до утворення золотистої карамелі.
  2. Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і розріжте на четвертинки, акуратно покладіть в сковороду, щоб вони щільно прилягали до дна. Зменште вогонь до середньослабкого і тушкуйте протягом 8-10 хвилин. Зніміть з вогню, викиньте стручок ванілі та залиште охолоджуватися на 5 хвилин.
  3. Розкотіть тісто і виріжте коло на 2 см ширше за діаметр сковороди. Покладіть на гарячі яблука, а потім натисніть на боки, щоб переконатися, що всі фрукти покриті та тісто підійшло до краю. Проколіть все кілька разів вилкою, змастіть збитим яйцем, а потім випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 20-25 хвилин або до підняття золотистого кольору.
  4. Дайте охолодитись у формі 5 хвилин, накрийте пиріг зверху тарілкою для подачі та переверніть на неї сковороду.

Торт пиріг татен готовий. Наріжте його шматочками й подавайте з | домашнім морозивом, збитими вершками або гарячим кремом.

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