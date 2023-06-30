У такі кишеньки закохаються всі: фантастична вечеря з курки та лаваша
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Готується страва за лічені хвилини
З вірменського лаваша можна приготувати багато простих, але водночас смачних страв. Якщо ви хочете пригостити гостей чимось цікавим, спробуйте приготувати мішечки з капустою та куркою.
Попри досить звичайний набір інгредієнтів, страва за рецептом "Це Смак" виходить дуже смачною та соковитою. Начинку можна змінювати відповідно до ваших уподобань і фантазії, що робить рецепт універсальним. Оригінальна форма мішечків із лаваша сподобається навіть малюкам.
Як приготувати мішечки з лаваша з капустою та куркою
Інгредієнти на 2 порції:
- лаваш — 1 шт.;
- капуста білокачанна — 180 г;
- куряча грудка – 1 шт.;
- твердий сир – 40 г;
- яйце – 2 шт.;
- вершкове масло – 30 г;
- майонез, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки ріжемо на великі квадрати, солимо і обсмажуємо на вершковому маслі.
- Беремо великий лаваш і поділяємо на дві частини. Акуратно обрізаємо нерівні краї. Вони підуть на обмотку мішечків.
- Сир нарізаємо пластинками і викладаємо на середину кожного лаваша.
- Шинкуємо капусту і, на сковороді з невеликою кількістю води та олії під кришкою, доводимо до м’якості.
- Охолоджену капусту викладаємо на сир. Додаємо курку та яйце, розрізане на 4 частини. Кожну змащуємо майонезом.
- Краї лаваша збираємо та обмотуємо обрізками на відстані 4-5 см від краю. Закріплюємо зубочистками.
- Форму змащуємо олією та поміщаємо в неї мішечки. Випікаємо при 180 градусах 10-15 хвилин.
Приготуйте вірменський лаваш для цієї страви своїми руками — і від таких мішечків ви точно не відірветесь. Смачного!