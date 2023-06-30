У такі кишеньки закохаються всі: фантастична вечеря з курки та лаваша

Готується страва за лічені хвилини

З вірменського лаваша можна приготувати багато простих, але водночас смачних страв. Якщо ви хочете пригостити гостей чимось цікавим, спробуйте приготувати мішечки з капустою та куркою.

Попри досить звичайний набір інгредієнтів, страва за рецептом "Це Смак" виходить дуже смачною та соковитою. Начинку можна змінювати відповідно до ваших уподобань і фантазії, що робить рецепт універсальним. Оригінальна форма мішечків із лаваша сподобається навіть малюкам.

Як приготувати мішечки з лаваша з капустою та куркою

Інгредієнти на 2 порції:

лаваш — 1 шт.;

капуста білокачанна — 180 г;

куряча грудка – 1 шт.;

твердий сир – 40 г;

яйце – 2 шт.;

вершкове масло – 30 г;

майонез, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Курячі грудки ріжемо на великі квадрати, солимо і обсмажуємо на вершковому маслі. Беремо великий лаваш і поділяємо на дві частини. Акуратно обрізаємо нерівні краї. Вони підуть на обмотку мішечків. Сир нарізаємо пластинками і викладаємо на середину кожного лаваша. Шинкуємо капусту і, на сковороді з невеликою кількістю води та олії під кришкою, доводимо до м’якості. Охолоджену капусту викладаємо на сир. Додаємо курку та яйце, розрізане на 4 частини. Кожну змащуємо майонезом. Краї лаваша збираємо та обмотуємо обрізками на відстані 4-5 см від краю. Закріплюємо зубочистками. Форму змащуємо олією та поміщаємо в неї мішечки. Випікаємо при 180 градусах 10-15 хвилин.

Приготуйте вірменський лаваш для цієї страви своїми руками — і від таких мішечків ви точно не відірветесь. Смачного!