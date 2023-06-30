Як нагодувати кількома сосисками всю сім’ю: такий пиріг затьмарить інші страви

Проста та ситна страва

Якщо немає часу та бажання довго стояти біля плити, тоді ця страва саме для вас. З готового тесту та сосисок ви можете приготувати простий та ситний пиріг "Сосиски в тесті".

Випічка за рецептом "Фокус" виходить хрусткий зовні та м’яким усередині. Він чудово підійде для сніданку, перекушування або пікніка. Він виходить хрустким зовні та м’яким усередині, а соус барбекю надає йому особливого смаку. За бажанням ви можете доповнити пиріг на свій смак, поклавши в начинку сир, смажені гриби, або інший соус. При подачі пиріг можна прикрасити насінням кунжуту або льону, в’яленими помідорами, або посипати свіжою руколою.

Як приготувати пиріг "Сосиски в тісті".

Інгредієнти:

1 упаковка листкового тіста;

8-10 сосисок;

1 яйце;

2 ст. л. соусу барбекю.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів та застеліть прямокутну форму розміром 24 на 30 см папером для випікання. Розділіть листкове тісто на дві рівні частини. Одну частину розкотіть у пласт і покладіть у форму, формуючи високі борти. Змастіть барбекю соусом. Другу частину тесту необхідно нарізати смужками шириною 1,5 см. Кожну сосиску оберніть смужкою по спіралі. Покладіть сосиски у форму. Збийте яйце і кулінарним пензлем змастіть тісто. Поставте форму в центр духовки та випікайте пиріг протягом 30 хвилин. Трохи остудіть пиріг у формі та перекладіть на дерев’яну дошку. Наріжте на порції та подавайте теплим або холодним.

Подавайте пиріг зі смачним овочевим салатом нашвидкуруч. Смачного!