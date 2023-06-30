Як нагодувати кількома сосисками всю сім’ю: такий пиріг затьмарить інші страви
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Проста та ситна страва
Якщо немає часу та бажання довго стояти біля плити, тоді ця страва саме для вас. З готового тесту та сосисок ви можете приготувати простий та ситний пиріг "Сосиски в тесті".
Випічка за рецептом "Фокус" виходить хрусткий зовні та м’яким усередині. Він чудово підійде для сніданку, перекушування або пікніка. Він виходить хрустким зовні та м’яким усередині, а соус барбекю надає йому особливого смаку. За бажанням ви можете доповнити пиріг на свій смак, поклавши в начинку сир, смажені гриби, або інший соус. При подачі пиріг можна прикрасити насінням кунжуту або льону, в’яленими помідорами, або посипати свіжою руколою.
Як приготувати пиріг "Сосиски в тісті".
Інгредієнти:
- 1 упаковка листкового тіста;
- 8-10 сосисок;
- 1 яйце;
- 2 ст. л. соусу барбекю.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів та застеліть прямокутну форму розміром 24 на 30 см папером для випікання.
- Розділіть листкове тісто на дві рівні частини. Одну частину розкотіть у пласт і покладіть у форму, формуючи високі борти. Змастіть барбекю соусом.
- Другу частину тесту необхідно нарізати смужками шириною 1,5 см. Кожну сосиску оберніть смужкою по спіралі. Покладіть сосиски у форму.
- Збийте яйце і кулінарним пензлем змастіть тісто. Поставте форму в центр духовки та випікайте пиріг протягом 30 хвилин.
- Трохи остудіть пиріг у формі та перекладіть на дерев’яну дошку. Наріжте на порції та подавайте теплим або холодним.
Подавайте пиріг зі смачним овочевим салатом нашвидкуруч. Смачного!