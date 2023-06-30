До молодої картоплі: рецепт хрустких малосольних огірків, який ніколи не підведе
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Від таких хрустка відірватися неможливо
Молода картопля з кропом і вершковим маслом, свіжий хліб із салом та гірчицею та малосольні огірки – ось так виглядає швидка та смачна літня вечеря. А якщо ще таку вечерю можна приготувати швидко, ціни їй немає!
За рецептом "Главреда" малосольні огірки готувати дуже просто. Усього 10 хвилин – суперсмачна та швидка літня закуска з огірків на столі.
Як готувати малосольні огірки
Інгредієнти:
- огірки однакового розміру – 1 кг;
- кріп — половина пучка;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- оцет 6% — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 1 ложка.
Спосіб приготування:
- Огірки добре помити, відрізати попки та порізати на 4 частини.
- Кріп промити, просушити та дрібно порізати. Можна їх подрібнити у блендері.
- Подрібнити ножем кілька зубчиків часнику.
- У глибоку тарілку або миску перекласти огірки, додати часник та кріп. Додати 1 чайну ложку солі.
- У миску також додайте цукор — він надасть малосольним огіркам хрумкий і особливий смак.
- Додайте оцет та олію, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин.
Через зазначений час подавайте огірки до улюбленої молодої картоплі. Хрустіть із задоволенням!