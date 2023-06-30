До молодої картоплі: рецепт хрустких малосольних огірків, який ніколи не підведе

Від таких хрустка відірватися неможливо

Молода картопля з кропом і вершковим маслом, свіжий хліб із салом та гірчицею та малосольні огірки – ось так виглядає швидка та смачна літня вечеря. А якщо ще таку вечерю можна приготувати швидко, ціни їй немає!

За рецептом "Главреда" малосольні огірки готувати дуже просто. Усього 10 хвилин – суперсмачна та швидка літня закуска з огірків на столі.

Як готувати малосольні огірки

Інгредієнти:

огірки однакового розміру – 1 кг;

кріп — половина пучка;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

оцет 6% — 2 ст. л.;

рослинна олія — 1 ложка.

Спосіб приготування:

Огірки добре помити, відрізати попки та порізати на 4 частини. Кріп промити, просушити та дрібно порізати. Можна їх подрібнити у блендері. Подрібнити ножем кілька зубчиків часнику. У глибоку тарілку або миску перекласти огірки, додати часник та кріп. Додати 1 чайну ложку солі. У миску також додайте цукор — він надасть малосольним огіркам хрумкий і особливий смак. Додайте оцет та олію, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин.

Через зазначений час подавайте огірки до улюбленої молодої картоплі. Хрустіть із задоволенням!