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До молодої картоплі: рецепт хрустких малосольних огірків, який ніколи не підведе

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Малосольні огірки готуються просто та з’їдаються швидко
Малосольні огірки готуються просто та з’їдаються швидко. Фото Depositphotos

Від таких хрустка відірватися неможливо

Молода картопля з кропом і вершковим маслом, свіжий хліб із салом та гірчицею та малосольні огірки – ось так виглядає швидка та смачна літня вечеря. А якщо ще таку вечерю можна приготувати швидко, ціни їй немає!

За рецептом "Главреда" малосольні огірки готувати дуже просто. Усього 10 хвилин – суперсмачна та швидка літня закуска з огірків на столі.

Як готувати малосольні огірки

Інгредієнти:

  • огірки однакового розміру – 1 кг;
  • кріп — половина пучка;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • оцет 6% — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 1 ложка.

Спосіб приготування:

  1. Огірки добре помити, відрізати попки та порізати на 4 частини.
  2. Кріп промити, просушити та дрібно порізати. Можна їх подрібнити у блендері.
  3. Подрібнити ножем кілька зубчиків часнику.
  4. У глибоку тарілку або миску перекласти огірки, додати часник та кріп. Додати 1 чайну ложку солі.
  5. У миску також додайте цукор — він надасть малосольним огіркам хрумкий і особливий смак.
  6. Додайте оцет та олію, перемішайте і залиште на 5-10 хвилин.

Через зазначений час подавайте огірки до улюбленої молодої картоплі. Хрустіть із задоволенням!

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