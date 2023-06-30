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Ідеально до сніданку: запечений омлет з курятиною та зеленню

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Всередині такий омлет залишається дуже ніжним
Всередині такий омлет залишається дуже ніжним. Фото 1000.menu

Чудовий сніданок — запорука вдалого дня

Ми розповідали, як швидко приготувати гарячі бутерброди на сніданок. Але, за твердженнями дієтологів, найкорисніший сніданок — це омлет. Він містить білки, жири та вуглеводи — все, що потрібно для збалансованого прийому їжі.

Особливо якщо збагатити його такими компонентами, як курятина та зелень. Розповідаємо, як приготувати ситний запечений омлет.

Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • 300 мл молока;
  • 200 г відвареного курячого філе;
  • вершкове масло — для змащування;
  • зелень;
  • сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Перш за все вмикаємо духовку — вона повинна добре нагрітись. У великій мисці збиваємо яйця. Додаємо сіль, перець та молоко, перемішуємо до однорідного стану.
  2. Невеликими шматочками нарізаємо м’ясо. Дрібно рубаємо зелень. Перемішуємо до однорідності.
  3. Форму, в якій збираємось готувати омлет, щедро змащуємо маслом. Вливаємо омлетну суміш.
  4. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до золотистої скоринки.

Омлет виходить дуже пишним та смачним. Приготування у духовці надає йому ніжну текстуру та апетитну скоринку. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з підсохлого хліба.

Теги:
#Рецепт #Духовка #Омлет #Сніданок