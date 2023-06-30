Ідеально до сніданку: запечений омлет з курятиною та зеленню
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Чудовий сніданок — запорука вдалого дня
Ми розповідали, як швидко приготувати гарячі бутерброди на сніданок. Але, за твердженнями дієтологів, найкорисніший сніданок — це омлет. Він містить білки, жири та вуглеводи — все, що потрібно для збалансованого прийому їжі.
Особливо якщо збагатити його такими компонентами, як курятина та зелень. Розповідаємо, як приготувати ситний запечений омлет.
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 300 мл молока;
- 200 г відвареного курячого філе;
- вершкове масло — для змащування;
- зелень;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Перш за все вмикаємо духовку — вона повинна добре нагрітись. У великій мисці збиваємо яйця. Додаємо сіль, перець та молоко, перемішуємо до однорідного стану.
- Невеликими шматочками нарізаємо м’ясо. Дрібно рубаємо зелень. Перемішуємо до однорідності.
- Форму, в якій збираємось готувати омлет, щедро змащуємо маслом. Вливаємо омлетну суміш.
- Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до золотистої скоринки.
Омлет виходить дуже пишним та смачним. Приготування у духовці надає йому ніжну текстуру та апетитну скоринку. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з підсохлого хліба.