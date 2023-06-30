Ідеально до сніданку: запечений омлет з курятиною та зеленню

Чудовий сніданок — запорука вдалого дня

Ми розповідали, як швидко приготувати гарячі бутерброди на сніданок. Але, за твердженнями дієтологів, найкорисніший сніданок — це омлет. Він містить білки, жири та вуглеводи — все, що потрібно для збалансованого прийому їжі.

Особливо якщо збагатити його такими компонентами, як курятина та зелень. Розповідаємо, як приготувати ситний запечений омлет.

Інгредієнти:

6 яєць;

300 мл молока;

200 г відвареного курячого філе;

вершкове масло — для змащування;

зелень;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Перш за все вмикаємо духовку — вона повинна добре нагрітись. У великій мисці збиваємо яйця. Додаємо сіль, перець та молоко, перемішуємо до однорідного стану. Невеликими шматочками нарізаємо м’ясо. Дрібно рубаємо зелень. Перемішуємо до однорідності. Форму, в якій збираємось готувати омлет, щедро змащуємо маслом. Вливаємо омлетну суміш. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо до золотистої скоринки.

Омлет виходить дуже пишним та смачним. Приготування у духовці надає йому ніжну текстуру та апетитну скоринку. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з підсохлого хліба.