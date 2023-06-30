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Елементарне тісто та 8 хвилин на випічку: рецепт піци, з якою ви забудете про доставки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Піца виходить смачною та в міру пишною
Піца виходить смачною та в міру пишною. Фото "Школа життя"

Чудовий варіант для сімейної вечері

Ми розповідали, як готувати смачний запечений омлет з курятиною. Але це варіант більше до сніданку. Якщо хочеться чогось грунтовнішого, зверніть увагу на цей рецепт піци.

Його особливість — в ідеальному дріжджовому тісті. На порталі "Школа Життя" поділились перевіреним рецептом.

Інгредієнти:

  • Борошно – 700 г (+-50 г)
  • Тепла вода – 250 мл.
  • Сухі дріжджі – 12 г.
  • Сіль – 0,5 ч.л.
  • Оливкова або соняшникова олія – 1 ст.л.

Для начинки:

  • Помідори
  • Шинка, ковбаса, грудинка
  • Печериці
  • Сир твердий
  • Моцарелла
  • Соус "Маринара"
  • Сушений базилік
  • Свіжий базилік
  • Оливкова олія

Покроковий рецепт приготування:

  1. У миску вливаємо теплу воду, всипаємо дріжджі. Додаємо сіль, олію і злегка перемішуємо.
  2. Поступово, в 3-4 заходи всипаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто готове, як тільки воно перестає прилипати до чаші комбайна або рук (якщо замішуємо вручну).
  3. Посудину змащуємо олією, укладаємо в неї тісто, накриваємо рушником. Залишаємо в теплому місці для підйому на 40 хвилин.
  4. Вмикаємо духовку на максимальну температуру. Після підйому тісто злегка обминаємо, потім розтягуємо руками доти, поки це можна зробити. Потім — розкочуємо качалкою від центру.
  5. Деко застеляємо пергаментом, перекладаємо тісто і формуємо акуратні борти. Викладаємо начинку. Зверху присипаємо сиром.
  6. Відправляємо в розігріту до 250 градусів духовку на 8 хвилин або 220-230 градусів на 10-12 хвилин. Після духовки посипаємо піцу пряними травами, збризкуємо оливковою олією та прикрашаємо свіжим ароматним базиліком.

Така піца точно буде кращою та смачнішою, ніж та, що приїде з доставкою. Начинку можна брати будь-яку. Також ми ділились рецептом смачних відбивних.

Теги:
#Рецепт #Піца #Випічка #Тісто