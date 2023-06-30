Елементарне тісто та 8 хвилин на випічку: рецепт піци, з якою ви забудете про доставки

Чудовий варіант для сімейної вечері

Ми розповідали, як готувати смачний запечений омлет з курятиною. Але це варіант більше до сніданку. Якщо хочеться чогось грунтовнішого, зверніть увагу на цей рецепт піци.

Його особливість — в ідеальному дріжджовому тісті. На порталі "Школа Життя" поділились перевіреним рецептом.

Інгредієнти:

Борошно – 700 г (+-50 г)

Тепла вода – 250 мл.

Сухі дріжджі – 12 г.

Сіль – 0,5 ч.л.

Оливкова або соняшникова олія – 1 ст.л.

Для начинки:

Помідори

Шинка, ковбаса, грудинка

Печериці

Сир твердий

Моцарелла

Соус "Маринара"

Сушений базилік

Свіжий базилік

Оливкова олія

Покроковий рецепт приготування:

У миску вливаємо теплу воду, всипаємо дріжджі. Додаємо сіль, олію і злегка перемішуємо. Поступово, в 3-4 заходи всипаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто готове, як тільки воно перестає прилипати до чаші комбайна або рук (якщо замішуємо вручну). Посудину змащуємо олією, укладаємо в неї тісто, накриваємо рушником. Залишаємо в теплому місці для підйому на 40 хвилин. Вмикаємо духовку на максимальну температуру. Після підйому тісто злегка обминаємо, потім розтягуємо руками доти, поки це можна зробити. Потім — розкочуємо качалкою від центру. Деко застеляємо пергаментом, перекладаємо тісто і формуємо акуратні борти. Викладаємо начинку. Зверху присипаємо сиром. Відправляємо в розігріту до 250 градусів духовку на 8 хвилин або 220-230 градусів на 10-12 хвилин. Після духовки посипаємо піцу пряними травами, збризкуємо оливковою олією та прикрашаємо свіжим ароматним базиліком.

Така піца точно буде кращою та смачнішою, ніж та, що приїде з доставкою. Начинку можна брати будь-яку. Також ми ділились рецептом смачних відбивних.