Елементарне тісто та 8 хвилин на випічку: рецепт піци, з якою ви забудете про доставки
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Чудовий варіант для сімейної вечері
Ми розповідали, як готувати смачний запечений омлет з курятиною. Але це варіант більше до сніданку. Якщо хочеться чогось грунтовнішого, зверніть увагу на цей рецепт піци.
Його особливість — в ідеальному дріжджовому тісті. На порталі "Школа Життя" поділились перевіреним рецептом.
Інгредієнти:
- Борошно – 700 г (+-50 г)
- Тепла вода – 250 мл.
- Сухі дріжджі – 12 г.
- Сіль – 0,5 ч.л.
- Оливкова або соняшникова олія – 1 ст.л.
Для начинки:
- Помідори
- Шинка, ковбаса, грудинка
- Печериці
- Сир твердий
- Моцарелла
- Соус "Маринара"
- Сушений базилік
- Свіжий базилік
- Оливкова олія
Покроковий рецепт приготування:
- У миску вливаємо теплу воду, всипаємо дріжджі. Додаємо сіль, олію і злегка перемішуємо.
- Поступово, в 3-4 заходи всипаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто готове, як тільки воно перестає прилипати до чаші комбайна або рук (якщо замішуємо вручну).
- Посудину змащуємо олією, укладаємо в неї тісто, накриваємо рушником. Залишаємо в теплому місці для підйому на 40 хвилин.
- Вмикаємо духовку на максимальну температуру. Після підйому тісто злегка обминаємо, потім розтягуємо руками доти, поки це можна зробити. Потім — розкочуємо качалкою від центру.
- Деко застеляємо пергаментом, перекладаємо тісто і формуємо акуратні борти. Викладаємо начинку. Зверху присипаємо сиром.
- Відправляємо в розігріту до 250 градусів духовку на 8 хвилин або 220-230 градусів на 10-12 хвилин. Після духовки посипаємо піцу пряними травами, збризкуємо оливковою олією та прикрашаємо свіжим ароматним базиліком.
Така піца точно буде кращою та смачнішою, ніж та, що приїде з доставкою. Начинку можна брати будь-яку. Також ми ділились рецептом смачних відбивних.