З дрібкою любові: неймовірний полуничний квас від українського шеф-кухаря (відео)
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Ідеально для літньої спеки
Квас — це традиційний український напій. Його пили у спеку наші предки. Окрім традиційного хлібного квасу зараз є безліч варіацій напою.
Український шеф-кухар Андрій Клюс на своєму ютуб-каналі розповів, як приготувати смачний полуничний квас. Знадобиться кілька інгредієнтів, та, обов’язково — дрібка любові.
Інгредієнти:
- 500 г полуниці
- 1 л води
- 5 г свіжих дріжджів
- 150 г цукру
- 15 мл лимонного соку (або 1 г лимонної кислоти)
- дрібка любові
Спосіб приготування:
- Промиваємо та очищаємо від хвостиків полуницю. Перебиваємо ягоди блендером у однорідну масу
- Додаємо інші компоненти. Ретельно перемішуємо, накриваємо рушником та ставимо в холодник на ніч.
- Вранці проціджуємо напій через сито. Розливаємо майбутній квас по пляшках — доливаємо не до кінця, адже пляшка буде роздуватись від газу.
- Закриваємо кришками. Пляшки залишаємо в холодильнику на один день.
Наступного дня можна куштувати. Взагалі, напій може зберігатись в холодильнику 1-2 тижні в холодильнику, але це малоімовірно — бо ви вип’єте його одразу. Також ми розповідали, як варити квас з бузини.