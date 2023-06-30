З дрібкою любові: неймовірний полуничний квас від українського шеф-кухаря (відео)

Ідеально для літньої спеки

Квас — це традиційний український напій. Його пили у спеку наші предки. Окрім традиційного хлібного квасу зараз є безліч варіацій напою.

Український шеф-кухар Андрій Клюс на своєму ютуб-каналі розповів, як приготувати смачний полуничний квас. Знадобиться кілька інгредієнтів, та, обов’язково — дрібка любові.

Інгредієнти:

500 г полуниці

1 л води

5 г свіжих дріжджів

150 г цукру

15 мл лимонного соку (або 1 г лимонної кислоти)

дрібка любові

Спосіб приготування:

Промиваємо та очищаємо від хвостиків полуницю. Перебиваємо ягоди блендером у однорідну масу Додаємо інші компоненти. Ретельно перемішуємо, накриваємо рушником та ставимо в холодник на ніч. Вранці проціджуємо напій через сито. Розливаємо майбутній квас по пляшках — доливаємо не до кінця, адже пляшка буде роздуватись від газу. Закриваємо кришками. Пляшки залишаємо в холодильнику на один день.

Наступного дня можна куштувати. Взагалі, напій може зберігатись в холодильнику 1-2 тижні в холодильнику, але це малоімовірно — бо ви вип’єте його одразу. Також ми розповідали, як варити квас з бузини.