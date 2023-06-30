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Секретний рецепт млинців: будуть ажурні та тоненькі, як павутинка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чим більше бульбашок — тим більше "мережива" на млинцях
Чим більше бульбашок — тим більше "мережива" на млинцях. Фото Гола Правда

Для чудових млинців варто знати гарний рецепт

Ми розповідали, як готувати смачний бюджетний пудинг. Ще один чудовий варіант десерту — млинці з солодкою начинкою.

Разом з ProstoWay розповідаємо, як приготувати їх особливо смачними, тонкими та мереживними. Секрет — в тісті на молоці з окропом. Щоб млинці вийшли як мереживо, тісто має бути дуже рідким та пухирчастим. Чим більше бульбашок буде в тісті, тим ажурнішими вийдуть млинці.

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • Молоко – 200 мл
  • Вода – 200 мл
  • Яйця – 2 шт
  • Цукор – 3 столових ложки
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо яйця, сіль та цукор міксером. Перемішуємо молоко та воду і виливаємо рідину в яєчну суміш.
  2. Поступово в масу просіюємо борошно і збиваємо тісто. Повинне бути без грудочок. Якщо є змога, відставляємо тісто на 15-20 хвилин.
  3. Смажимо млинці на добре розігрітій сковорідці по 20 секунд з кожного боку до золотистості. Млинці вийдуть дуже тоненькі та з дірочками.

Такі млинці подають на стіл із варенням або ягодами, але загорнути можна будь-яку начинку. Дуже смачно їсти їх з домашнім згущеним молоком.

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#Рецепт #Тісто #Млинці