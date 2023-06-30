Секретний рецепт млинців: будуть ажурні та тоненькі, як павутинка
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Для чудових млинців варто знати гарний рецепт
Ми розповідали, як готувати смачний бюджетний пудинг. Ще один чудовий варіант десерту — млинці з солодкою начинкою.
Разом з ProstoWay розповідаємо, як приготувати їх особливо смачними, тонкими та мереживними. Секрет — в тісті на молоці з окропом. Щоб млинці вийшли як мереживо, тісто має бути дуже рідким та пухирчастим. Чим більше бульбашок буде в тісті, тим ажурнішими вийдуть млинці.
Інгредієнти:
- Борошно – 200 г
- Молоко – 200 мл
- Вода – 200 мл
- Яйця – 2 шт
- Цукор – 3 столових ложки
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Збиваємо яйця, сіль та цукор міксером. Перемішуємо молоко та воду і виливаємо рідину в яєчну суміш.
- Поступово в масу просіюємо борошно і збиваємо тісто. Повинне бути без грудочок. Якщо є змога, відставляємо тісто на 15-20 хвилин.
- Смажимо млинці на добре розігрітій сковорідці по 20 секунд з кожного боку до золотистості. Млинці вийдуть дуже тоненькі та з дірочками.
Такі млинці подають на стіл із варенням або ягодами, але загорнути можна будь-яку начинку. Дуже смачно їсти їх з домашнім згущеним молоком.