Майже неможливо повірити: карамель за цим рецептом вийде чарівною

Вам не доведеться більше купувати у магазині

Карамель – справжня знахідка на будь-якій кухні. Її можна використовувати як соус для млинців, панкейків, оладок, а можна додавати в каву, морозиво та випічку. Цікаво, що для виготовлення такого оригінального десерту знадобляться лише доступні інгредієнти, а процес приготування займе не більше 30 хвилин.

Побалуйте себе вишуканою домашньою карамеллю за рецептом Shuba. Чудово ніжний крем, з легкою текстурою та ванільним ароматом підкорить серце навіть гурманів.

Як приготувати карамель вдома

Інгредієнти на 4 порції:

цукрова пудра — 350 г;

вода — 150 мл.

Спосіб приготування:

Перед приготуванням карамелі візьміть кулінарний термометр і сталеву каструлю з товстим і широким дном, що допоможе запобігти кристалізації цукру. Висипте цукор у каструлю і повільно влийте воду. Перемішайте та готуйте на середньому вогні до закипання. Постійно помішуйте, щоб цукор розтанув, і готуйте, доки суміш не стане золотистою. Цукор почне карамелізуватися у міру випаровування води. Коли суміш досягне температури від 156 до 165 градусів, ви отримаєте світлішу карамель. Коли вона перевищує 165 градусів (до 175 градусів і не вище), у вас буде темніша карамель. Зніміть каструлю з вогню та помістіть на водяну баню з водою та льодом на кілька секунд, щоб зупинити приготування суміші. За допомогою ложки дайте карамелі бажану форму. Після остигання вона затвердіє. Після цього ви зможете використати декор для прикраси десертів.

До речі, згущене молоко також можна приготувати вдома. Тим більше вам для цього потрібно всього чотири інгредієнти та трохи часу.