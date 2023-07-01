Запечену картоплю за цим рецептом розхватають гарячою ще в духовці

З цим рецептом ви приготуєте неймовірно смачну страву

Якщо ви хочете порадувати домашніх чимось смачним, саме час приготувати для них запечену картоплю. Вона завжди швидко готується і виходить смачною.

Якщо ж додати в блюдо за рецептом "Редпост" сосиски, помідори та сир, то таку картоплю "крастимуть" ще з духовки. За кожен її шматочок йтиме такий бій, що доведеться готувати ще раз.

Як приготувати картоплю з сосисками, помідорами та сиром

Інгредієнти на 4 порції:

картопля велика – 450 г;

сосиски — 200 г;

помідори – 270 г;

сир твердий – 90 г;

майонез – 100 г;

часник – 1 зубчик;

паприка мелена – 0,5 ч. ложки;

міль – 0,75 ч. ложки або до смаку;

перець чорний мелений — щіпка або до смаку;

олія соняшникова (для змащування форми) – 2 ч. л.;

кріп свіжий (для прикраси, за бажанням) – 5 г.

Спосіб приготування:

Очистити картоплю, обсушити паперовим рушником та нарізати кубиками середнього розміру. Сосиски очистити від оболонки, порізати кружальцями. Помідори промити, видалити плодоніжки, нарізати маленькими кубиками. У глибокій мисці з’єднати картоплю, сосиски та помідори, додати майонез, сіль, чорний мелений перець, мелену паприку, дрібно нарізаний часник і перемішати. Дно форми для запікання змастити невеликою кількістю олії, перекласти картоплю з сосисками та помідорами. Поставити форму в заздалегідь розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин. Після закінчення часу дістати форму з духовки, нанести натертий на тертці великий сир і поставити в духовку ще на 10 хвилин до розплавлення сиру.

Перед подачею додати зелень. Страву найкраще подати з улюбленим соусом. Смачного!