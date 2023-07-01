Запечену картоплю за цим рецептом розхватають гарячою ще в духовці
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З цим рецептом ви приготуєте неймовірно смачну страву
Якщо ви хочете порадувати домашніх чимось смачним, саме час приготувати для них запечену картоплю. Вона завжди швидко готується і виходить смачною.
Якщо ж додати в блюдо за рецептом "Редпост" сосиски, помідори та сир, то таку картоплю "крастимуть" ще з духовки. За кожен її шматочок йтиме такий бій, що доведеться готувати ще раз.
Як приготувати картоплю з сосисками, помідорами та сиром
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля велика – 450 г;
- сосиски — 200 г;
- помідори – 270 г;
- сир твердий – 90 г;
- майонез – 100 г;
- часник – 1 зубчик;
- паприка мелена – 0,5 ч. ложки;
- міль – 0,75 ч. ложки або до смаку;
- перець чорний мелений — щіпка або до смаку;
- олія соняшникова (для змащування форми) – 2 ч. л.;
- кріп свіжий (для прикраси, за бажанням) – 5 г.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю, обсушити паперовим рушником та нарізати кубиками середнього розміру.
- Сосиски очистити від оболонки, порізати кружальцями.
- Помідори промити, видалити плодоніжки, нарізати маленькими кубиками.
- У глибокій мисці з’єднати картоплю, сосиски та помідори, додати майонез, сіль, чорний мелений перець, мелену паприку, дрібно нарізаний часник і перемішати.
- Дно форми для запікання змастити невеликою кількістю олії, перекласти картоплю з сосисками та помідорами.
- Поставити форму в заздалегідь розігріту до 190 градусів духовку на 40 хвилин.
- Після закінчення часу дістати форму з духовки, нанести натертий на тертці великий сир і поставити в духовку ще на 10 хвилин до розплавлення сиру.
Перед подачею додати зелень. Страву найкраще подати з улюбленим соусом. Смачного!