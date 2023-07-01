"Хріновий" соус з печеними яблуками: вітамінний рецепт всього з трьох інгредієнтів
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Ви ніколи більше не купите хрін у магазині
Без домашнього хрону неможливо уявити ні святкове застілля, ні сімейну вечерю. Пікантний смак і вітаміни у складі роблять цю закуску незамінною в холодну пору року. Ми вже готували смачний хрін з буряком, тепер спробуємо зробити хрон з печеними яблуками.
Для такого соусу Рixelinform радить вибирати кущі у віці 2-3 років, щоб отримати максимум користі. Коріння необхідно вимочити у воді, а для кольору можна додати лимонний сік. Такий гострий та пікантний соус давно завоював серця багатьох, завоює і ваше.
Як приготувати соус із хрону та яблук
Інгредієнти:
- 2 яблука;
- 30-50 гр хрону;
- на свій смак часник, цукор і сіль;
- оцет (9% та за бажанням) – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Очистити яблука від насіння та запекти у духовці.
- Очистити коріння хрону від шкірки, натерти їх на тертці або пропустити через м’ясорубку.
- Часник пропустити через прес або разом із хріном через м’ясорубку.
- Печені яблука та заготовлену суміш змішати з блендером у пюре, додати сіль та цукор. Соус готовий.
Якщо необхідно продовжити термін зберігання такої заправки, можна додати до складу оцет. Однак цей продукт не найкраще вплине на смакові властивості соусу – закуска втратить свою гостроту.
Таку страву краще подавати з улюбленим м’ясом. Їжте та насолоджуйтесь!