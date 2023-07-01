"Хріновий" соус з печеними яблуками: вітамінний рецепт всього з трьох інгредієнтів

Ви ніколи більше не купите хрін у магазині

Без домашнього хрону неможливо уявити ні святкове застілля, ні сімейну вечерю. Пікантний смак і вітаміни у складі роблять цю закуску незамінною в холодну пору року. Ми вже готували смачний хрін з буряком, тепер спробуємо зробити хрон з печеними яблуками.

Для такого соусу Рixelinform радить вибирати кущі у віці 2-3 років, щоб отримати максимум користі. Коріння необхідно вимочити у воді, а для кольору можна додати лимонний сік. Такий гострий та пікантний соус давно завоював серця багатьох, завоює і ваше.

Як приготувати соус із хрону та яблук

Інгредієнти:

2 яблука;

30-50 гр хрону;

на свій смак часник, цукор і сіль;

оцет (9% та за бажанням) – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Очистити яблука від насіння та запекти у духовці. Очистити коріння хрону від шкірки, натерти їх на тертці або пропустити через м’ясорубку. Часник пропустити через прес або разом із хріном через м’ясорубку. Печені яблука та заготовлену суміш змішати з блендером у пюре, додати сіль та цукор. Соус готовий.

Якщо необхідно продовжити термін зберігання такої заправки, можна додати до складу оцет. Однак цей продукт не найкраще вплине на смакові властивості соусу – закуска втратить свою гостроту.

Таку страву краще подавати з улюбленим м’ясом. Їжте та насолоджуйтесь!