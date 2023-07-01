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"Хріновий" соус з печеними яблуками: вітамінний рецепт всього з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У вас будуть просити рецепт такого соусу з хрону та печених яблук
У вас будуть просити рецепт такого соусу з хрону та печених яблук. Фото Depositphotos

Ви ніколи більше не купите хрін у магазині

Без домашнього хрону неможливо уявити ні святкове застілля, ні сімейну вечерю. Пікантний смак і вітаміни у складі роблять цю закуску незамінною в холодну пору року. Ми вже готували смачний хрін з буряком, тепер спробуємо зробити хрон з печеними яблуками.

Для такого соусу Рixelinform радить вибирати кущі у віці 2-3 років, щоб отримати максимум користі. Коріння необхідно вимочити у воді, а для кольору можна додати лимонний сік. Такий гострий та пікантний соус давно завоював серця багатьох, завоює і ваше.

Як приготувати соус із хрону та яблук

Інгредієнти:

  • 2 яблука;
  • 30-50 гр хрону;
  • на свій смак часник, цукор і сіль;
  • оцет (9% та за бажанням) – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від насіння та запекти у духовці.
  2. Очистити коріння хрону від шкірки, натерти їх на тертці або пропустити через м’ясорубку.
  3. Часник пропустити через прес або разом із хріном через м’ясорубку.
  4. Печені яблука та заготовлену суміш змішати з блендером у пюре, додати сіль та цукор. Соус готовий.

Якщо необхідно продовжити термін зберігання такої заправки, можна додати до складу оцет. Однак цей продукт не найкраще вплине на смакові властивості соусу – закуска втратить свою гостроту.

Таку страву краще подавати з улюбленим м’ясом. Їжте та насолоджуйтесь!

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