Навіщо змішувати картоплю та повидло: рецепт незвичайного десерту

З картоплі вийде ідеальна насолода

Що приготувати із вчорашнього картопляного пюре – це питання часто стоїть перед багатьма. Є безліч простих, доступних та смачних рішень: котлети, запіканки, зрази, пиріжки. А чи могли б ви подумати, що улюблена картопля може стати основою для ласощів до чаю чи кави?

Печиво з картопляного тіста за рецептом "Це Смак" — чудова ідея, якщо на ранок залишилося картопляне пюре. Тим більше, що для цього знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів і лише півгодини.

Як приготувати печиво з картопляного тіста

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля – 125 г;

пшеничне борошно — 125 г;

цукор – 4 ст. л.;

ванільний цукор — 2 ч. л.;

вершкове масло – 125 г;

цукрова пудра, повидло – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю у мундирах. Остудіть і натріть на дрібній тертці. На цій же терці натріть вершкове масло. Додайте цукор та ванільний цукор, ретельно перемішайте. Додайте борошно і вимісити тісто. Розкотіть тісто в пласт і виріжте печиво за допомогою форми. Покладіть печиво на лист, застелений пергаментом. Випікайте блюдо близько 12 хвилин при 170 градусах. Печиво остудіть. Змастіть печиво повидлом та накрийте іншим печивом. Перед подачею посипте ласощі цукровою пудрою.

А якщо хочете, щоб печиво не черствіло довгий час, додайте один інгредієнт. Так воно буде свіжим довгий час.