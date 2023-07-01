Навіщо змішувати картоплю та повидло: рецепт незвичайного десерту
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З картоплі вийде ідеальна насолода
Що приготувати із вчорашнього картопляного пюре – це питання часто стоїть перед багатьма. Є безліч простих, доступних та смачних рішень: котлети, запіканки, зрази, пиріжки. А чи могли б ви подумати, що улюблена картопля може стати основою для ласощів до чаю чи кави?
Печиво з картопляного тіста за рецептом "Це Смак" — чудова ідея, якщо на ранок залишилося картопляне пюре. Тим більше, що для цього знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів і лише півгодини.
Як приготувати печиво з картопляного тіста
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля – 125 г;
- пшеничне борошно — 125 г;
- цукор – 4 ст. л.;
- ванільний цукор — 2 ч. л.;
- вершкове масло – 125 г;
- цукрова пудра, повидло – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю у мундирах. Остудіть і натріть на дрібній тертці. На цій же терці натріть вершкове масло.
- Додайте цукор та ванільний цукор, ретельно перемішайте. Додайте борошно і вимісити тісто.
- Розкотіть тісто в пласт і виріжте печиво за допомогою форми. Покладіть печиво на лист, застелений пергаментом. Випікайте блюдо близько 12 хвилин при 170 градусах.
- Печиво остудіть. Змастіть печиво повидлом та накрийте іншим печивом. Перед подачею посипте ласощі цукровою пудрою.
А якщо хочете, щоб печиво не черствіло довгий час, додайте один інгредієнт. Так воно буде свіжим довгий час.