Жодного борошна, яєць і молока: приготувати десерт за цим рецептом швидше, ніж сходити в магазин

Цей десерт замінить усі магазинні солодощі

Якщо ви та ваші близькі жити не можуть без солодких десертів, але сумніваєтеся в магазинних, то таку смакоту можна приготувати своїми руками. Виходять вони на смак не гірші, ще й корисніші.

Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, апетитний рулет. У рецепті "Школи життя" лише натуральні та якісні інгредієнти. Процес приготування такого смаколику зовсім не складний, а результат перевершить ваші очікування.

Як приготувати рулет із сухофруктів

Інгредієнти:

фініки – 150 г

горіхи – 150 г

родзинки — 30 г

соняшникове пасіння – 50 г

насіння гарбуза – 30 г

чорнослив – 100 г

мед – 1 ст. л. за бажанням;

За бажанням для прикраси рулету можна взяти 100 г гіркого шоколаду та кокосове масло.

Спосіб приготування:

Горіхи подрібнити у блендері. Подрібнити насіння соняшника та гарбуза, додати до горіхів. Фініки залити окропом, добре перемішати ложкою, відкинути на друшляк і промити в теплій воді. Їх потрібно подрібнити практично у пюре. Подрібнені чорнослив та родзинки додати до фініків. Перемішати усі інгредієнти, за бажання додати 1 ст. л. меду. За допомогою харчової плівки сформувати з маси рулет Обваляти в кунжуті та кокосовій стружці. Розтопити шоколад зі шматочком кокосової олії, полити рулет.

Поставити десерт у холодильник до повного застигання шоколаду. Якщо ж використовувати як прикрасу кунжут, смакота можна відразу подавати з улюбленим напоєм. Смачного!