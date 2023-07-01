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Жодного борошна, яєць і молока: приготувати десерт за цим рецептом швидше, ніж сходити в магазин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви більше не захочете нічого іншого
Ви більше не захочете нічого іншого. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Цей десерт замінить усі магазинні солодощі

Якщо ви та ваші близькі жити не можуть без солодких десертів, але сумніваєтеся в магазинних, то таку смакоту можна приготувати своїми руками. Виходять вони на смак не гірші, ще й корисніші.

Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, апетитний рулет. У рецепті "Школи життя" лише натуральні та якісні інгредієнти. Процес приготування такого смаколику зовсім не складний, а результат перевершить ваші очікування.

Як приготувати рулет із сухофруктів

Інгредієнти:

  • фініки – 150 г
  • горіхи – 150 г
  • родзинки — 30 г
  • соняшникове пасіння – 50 г
  • насіння гарбуза – 30 г
  • чорнослив – 100 г
  • мед – 1 ст. л. за бажанням;

За бажанням для прикраси рулету можна взяти 100 г гіркого шоколаду та кокосове масло.

Спосіб приготування:

  1. Горіхи подрібнити у блендері.
  2. Подрібнити насіння соняшника та гарбуза, додати до горіхів.
  3. Фініки залити окропом, добре перемішати ложкою, відкинути на друшляк і промити в теплій воді. Їх потрібно подрібнити практично у пюре.
  4. Подрібнені чорнослив та родзинки додати до фініків.
  5. Перемішати усі інгредієнти, за бажання додати 1 ст. л. меду.
  6. За допомогою харчової плівки сформувати з маси рулет
  7. Обваляти в кунжуті та кокосовій стружці.
  8. Розтопити шоколад зі шматочком кокосової олії, полити рулет.

Поставити десерт у холодильник до повного застигання шоколаду. Якщо ж використовувати як прикрасу кунжут, смакота можна відразу подавати з улюбленим напоєм. Смачного!

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