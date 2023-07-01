Жодного борошна, яєць і молока: приготувати десерт за цим рецептом швидше, ніж сходити в магазин
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Цей десерт замінить усі магазинні солодощі
Якщо ви та ваші близькі жити не можуть без солодких десертів, але сумніваєтеся в магазинних, то таку смакоту можна приготувати своїми руками. Виходять вони на смак не гірші, ще й корисніші.
Сьогодні ми з вами приготуємо смачний, апетитний рулет. У рецепті "Школи життя" лише натуральні та якісні інгредієнти. Процес приготування такого смаколику зовсім не складний, а результат перевершить ваші очікування.
Як приготувати рулет із сухофруктів
Інгредієнти:
- фініки – 150 г
- горіхи – 150 г
- родзинки — 30 г
- соняшникове пасіння – 50 г
- насіння гарбуза – 30 г
- чорнослив – 100 г
- мед – 1 ст. л. за бажанням;
За бажанням для прикраси рулету можна взяти 100 г гіркого шоколаду та кокосове масло.
Спосіб приготування:
- Горіхи подрібнити у блендері.
- Подрібнити насіння соняшника та гарбуза, додати до горіхів.
- Фініки залити окропом, добре перемішати ложкою, відкинути на друшляк і промити в теплій воді. Їх потрібно подрібнити практично у пюре.
- Подрібнені чорнослив та родзинки додати до фініків.
- Перемішати усі інгредієнти, за бажання додати 1 ст. л. меду.
- За допомогою харчової плівки сформувати з маси рулет
- Обваляти в кунжуті та кокосовій стружці.
- Розтопити шоколад зі шматочком кокосової олії, полити рулет.
Поставити десерт у холодильник до повного застигання шоколаду. Якщо ж використовувати як прикрасу кунжут, смакота можна відразу подавати з улюбленим напоєм. Смачного!