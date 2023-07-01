Як посмажити гору шніцелів зі жмені м’яса: хитрий кулінарний трюк
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Весь секрет — у використанні фаршу
Ми розповідали, як смачно приготувати котлети. Тепер ділимось чудовим рецептом шніцелів.
Всі люблять ці биточки в хрумкій паніровці. Однак за наявності невеликої кількості м’яса здається, що за приготування страви можна не братися – все одно не вийде приготувати стільки, щоб нагодувати всю родину. Але при використанні хитрого рецепта від Pixelinform можна приготувати смачний шніцель із мінімальною кількістю м’яса.
Інгредієнти:
- 0,5 кг фаршу;
- чверть кілограма несвіжого темного хліба без скоринок;
- одна цибулина;
- часточка часнику;
- два курячі яйця;
- спеції із сіллю;
- сухарики для панірування.
Спосіб приготування:
- Хліб слід одразу відправити в миску з водою. Так його буде легко додати у фарш.
- Коли хліб розмокне, трохи віджимаємо його від води й змішуємо з фаршем. Вводимо подрібнену цибулю та часник, доводимо до однорідного стану.
- Додаємо яйця, сіль та улюблені спеції. Формуємо сам шніцель, паніруємо та відправляємо на сковорідку. Смажимо з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
Шніцель виходить дуже ніжним та соковитим. Також ми розповідали, як заморозити помідори на зиму.