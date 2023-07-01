Як посмажити гору шніцелів зі жмені м’яса: хитрий кулінарний трюк

Весь секрет — у використанні фаршу

Ми розповідали, як смачно приготувати котлети. Тепер ділимось чудовим рецептом шніцелів.

Всі люблять ці биточки в хрумкій паніровці. Однак за наявності невеликої кількості м’яса здається, що за приготування страви можна не братися – все одно не вийде приготувати стільки, щоб нагодувати всю родину. Але при використанні хитрого рецепта від Pixelinform можна приготувати смачний шніцель із мінімальною кількістю м’яса.

Інгредієнти:

0,5 кг фаршу;

чверть кілограма несвіжого темного хліба без скоринок;

одна цибулина;

часточка часнику;

два курячі яйця;

спеції із сіллю;

сухарики для панірування.

Спосіб приготування:

Хліб слід одразу відправити в миску з водою. Так його буде легко додати у фарш. Коли хліб розмокне, трохи віджимаємо його від води й змішуємо з фаршем. Вводимо подрібнену цибулю та часник, доводимо до однорідного стану. Додаємо яйця, сіль та улюблені спеції. Формуємо сам шніцель, паніруємо та відправляємо на сковорідку. Смажимо з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

Шніцель виходить дуже ніжним та соковитим. Також ми розповідали, як заморозити помідори на зиму.