Неймовірний український десерт, про який ви могли не знати: готуємо соложеники

Чудовий спосіб потішити себе та близьких

Ми розповідали, як готувати смачну шпундру — давню українську страву. Тепер переходимо до десертів. Ділимось рецептом соложеників.

Ця страва готується з ніжних, тонких млинчиків. Начинку готуємо яблучну, але можна зробити будь-яку фруктову чи ягідну. А увінчує десерт легка білкова шапочка. Рецепт зовсім простий, як і набір продуктів. Як готувати соложеники, розповіли на порталі "Порадниця".

Для тіста:

230 мл молока

100-130 г борошна

3 жовтки

30 г вершкового масла

30 г цукру

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

Для начинки:

0,5 кг яблук

50 г цукру

50 г вершкового масла

Білкова маса:

3 білки

50 г цукру

Спосіб приготування:

Жовтки збиваємо з цукром, ваніліном і сіллю, додаємо борошно, молоко й розтоплене не гаряче вершкове масло. Замішуємо. За консистенцією тісто виходить трохи густішим, ніж для звичайних млинчиків. Смажимо млинчики до рум’яної скоринки з обох боків – виходить приблизно 9 штук діаметром 20 см. Яблука ріжемо дрібними кубиками. У сковороді розтоплюємо масло. Викладаємо яблука, додаємо цукор. Тушкуємо до розчинення цукру. Викладаємо начинку на млинчики, кожний згортаємо щільним рулетиком. Форму для запікання змащуємо невеликою кількістю вершкового масла. Щільно викладаємо млинчики. Для білкової маси збиваємо білки на піну. Не припиняючи збивання, всипаємо цукор. Збиваємо на щільну піну. Розподіляємо білкову масу зверху млинчиків. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Коли соложеники повністю охолонуть, нарізаємо на порційні шматочки.

Цей десерт можна сформувати також у вигляді торта. Достатньо не згортати рулетики, а змастити млинчики начинкою, після чого покрити заготовку збитими білками й запекти. Також ми розповідали, як приготувати літні цукерки з трьох інгредієнтів.