Неймовірний український десерт, про який ви могли не знати: готуємо соложеники
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Чудовий спосіб потішити себе та близьких
Ми розповідали, як готувати смачну шпундру — давню українську страву. Тепер переходимо до десертів. Ділимось рецептом соложеників.
Ця страва готується з ніжних, тонких млинчиків. Начинку готуємо яблучну, але можна зробити будь-яку фруктову чи ягідну. А увінчує десерт легка білкова шапочка. Рецепт зовсім простий, як і набір продуктів. Як готувати соложеники, розповіли на порталі "Порадниця".
Для тіста:
- 230 мл молока
- 100-130 г борошна
- 3 жовтки
- 30 г вершкового масла
- 30 г цукру
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка ваніліну
Для начинки:
- 0,5 кг яблук
- 50 г цукру
- 50 г вершкового масла
Білкова маса:
- 3 білки
- 50 г цукру
Спосіб приготування:
- Жовтки збиваємо з цукром, ваніліном і сіллю, додаємо борошно, молоко й розтоплене не гаряче вершкове масло.
- Замішуємо. За консистенцією тісто виходить трохи густішим, ніж для звичайних млинчиків. Смажимо млинчики до рум’яної скоринки з обох боків – виходить приблизно 9 штук діаметром 20 см.
- Яблука ріжемо дрібними кубиками. У сковороді розтоплюємо масло. Викладаємо яблука, додаємо цукор.
- Тушкуємо до розчинення цукру. Викладаємо начинку на млинчики, кожний згортаємо щільним рулетиком. Форму для запікання змащуємо невеликою кількістю вершкового масла. Щільно викладаємо млинчики.
- Для білкової маси збиваємо білки на піну. Не припиняючи збивання, всипаємо цукор. Збиваємо на щільну піну. Розподіляємо білкову масу зверху млинчиків.
- Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Коли соложеники повністю охолонуть, нарізаємо на порційні шматочки.
Цей десерт можна сформувати також у вигляді торта. Достатньо не згортати рулетики, а змастити млинчики начинкою, після чого покрити заготовку збитими білками й запекти. Також ми розповідали, як приготувати літні цукерки з трьох інгредієнтів.