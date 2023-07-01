Кілька хвилин — і цибулю можна їсти ложками: рецепт супермаринаду для овоча
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Ідеально до салатів, запіканок та бургерів
Цибуля в смачній запіканці — необхідний компонент, як і в інших багатьох стравах. Однак, в багатьох рецептах, куди продукт кладуть сирим, смачніше буде використовувати замариновану цибулю, а не свіжонарізану.
Цибуля після маринування правильного залишається хрусткою, але не гірчить. Тому, щоб додати цибулю до салату, оселедця, бургерів, сендвічів чи будь-якої іншої страви, краще її замаринувати. Розповідаємо про простий та швидкий спосіб.
Інгредієнти:
- Цибуля – 2-3 штуки
- Сіль – 0,5 чайної ложки
- Окріп – 1 склянка
- Яблучний оцет – 1 столова ложка
- Цукор – 1 чайна ложка
Спосіб приготування:
- Чистимо цибулю та нарізаємо її тоненькими кружальцями. Викладаємо їх в мисочку або банку. Бажано, щоб там була кришка — так цибулеві "аромати" не поширяться далі посудини.
- До цибулі кладемо сіль, цукор та яблучний оцет. Добре все перемішуємо, найкраще — ретельно пром’яти руками. Так цибуля випустить більше соку.
- Закриваємо посудину і залишаємо цибулю на кілька хвилин. Потім відкриваємо та заливаємо окропом. Залишаємо цибулю до повного остигання.
- Коли банка вистигне, перекладаємо цибулеві кружальця на друшляк та промиваємо проточною водою.
Така цибуля не буде гірчити, але залишиться хрусткою. Також ми розповідали, як позбавити гіркоти баклажани.