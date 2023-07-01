Кілька хвилин — і цибулю можна їсти ложками: рецепт супермаринаду для овоча

Ідеально до салатів, запіканок та бургерів

Цибуля в смачній запіканці — необхідний компонент, як і в інших багатьох стравах. Однак, в багатьох рецептах, куди продукт кладуть сирим, смачніше буде використовувати замариновану цибулю, а не свіжонарізану.

Цибуля після маринування правильного залишається хрусткою, але не гірчить. Тому, щоб додати цибулю до салату, оселедця, бургерів, сендвічів чи будь-якої іншої страви, краще її замаринувати. Розповідаємо про простий та швидкий спосіб.

Інгредієнти:

Цибуля – 2-3 штуки

Сіль – 0,5 чайної ложки

Окріп – 1 склянка

Яблучний оцет – 1 столова ложка

Цукор – 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Чистимо цибулю та нарізаємо її тоненькими кружальцями. Викладаємо їх в мисочку або банку. Бажано, щоб там була кришка — так цибулеві "аромати" не поширяться далі посудини. До цибулі кладемо сіль, цукор та яблучний оцет. Добре все перемішуємо, найкраще — ретельно пром’яти руками. Так цибуля випустить більше соку. Закриваємо посудину і залишаємо цибулю на кілька хвилин. Потім відкриваємо та заливаємо окропом. Залишаємо цибулю до повного остигання. Коли банка вистигне, перекладаємо цибулеві кружальця на друшляк та промиваємо проточною водою.

Така цибуля не буде гірчити, але залишиться хрусткою. Також ми розповідали, як позбавити гіркоти баклажани.