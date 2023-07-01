Найпростіша класична намазка за п’ять хвилин: простий рецепт
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Ідеально для швидкого перекусу
Ми розповідали, як приготувати смачну угорську намазку. Тепер ділимось рецептом дуже простої пасти. За лічені хвилини можна подбати про перекуси на кілька днів — адже така намазка спокійно зберігається в холодильнику до трьох діб.
Рецепт базовий — в нього можна додавати різні добавки до свого смаку. Наприклад, якщо хочете зробити страву пікантнішою — додайте кілька зубчиків часнику, якщо ніжнішою — вершкового сиру. Хоча намазка і так має достойний смак. Паштет має ніжну та м'яку текстуру, а ще — високу поживну цінність.
Інгредієнти:
- яйця — 6 штук;
- сіль, перець, кріп — до смаку;
- майонез або сметана.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо круто, остуджуємо. Чистимо їх від шкаралупи та закидуємо в блендер. Туди ж всипаємо сіль, перець, спеції та кріп.
- Усе перебиваємо в однорідну масу. Якщо є час — охолоджуємо перед вживанням.
Такий паштет дуже смачний, якщо мастити його не просто на хліб, а на підсушені на олії в сковороді гріночки. Також ми ділились смачним рецептом гарячих бутербродів, що ідеальні до сніданку.