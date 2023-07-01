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Найпростіша класична намазка за п’ять хвилин: простий рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачно мастити такий паштет на хліб
Дуже смачно мастити такий паштет на хліб. Фото food.obozrevatel.com

Ідеально для швидкого перекусу

Ми розповідали, як приготувати смачну угорську намазку. Тепер ділимось рецептом дуже простої пасти. За лічені хвилини можна подбати про перекуси на кілька днів — адже така намазка спокійно зберігається в холодильнику до трьох діб.

Рецепт базовий — в нього можна додавати різні добавки до свого смаку. Наприклад, якщо хочете зробити страву пікантнішою — додайте кілька зубчиків часнику, якщо ніжнішою — вершкового сиру. Хоча намазка і так має достойний смак. Паштет має ніжну та м'яку текстуру, а ще — високу поживну цінність.

Інгредієнти:

  • яйця — 6 штук;
  • сіль, перець, кріп — до смаку;
  • майонез або сметана.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо круто, остуджуємо. Чистимо їх від шкаралупи та закидуємо в блендер. Туди ж всипаємо сіль, перець, спеції та кріп.
  2. Усе перебиваємо в однорідну масу. Якщо є час — охолоджуємо перед вживанням.

Такий паштет дуже смачний, якщо мастити його не просто на хліб, а на підсушені на олії в сковороді гріночки. Також ми ділились смачним рецептом гарячих бутербродів, що ідеальні до сніданку.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Бутерброди #намазка