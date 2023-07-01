Кілька продуктів — і готово: рецепт найпростішого десерту з полуницею

Полуниця ідеально підходить для десертів

Якщо вам вже встигли набриднути пироги з полуницею, зверніть увагу на цей легкий десерт. Пропонуємо приготувати чудові прохолодні солодощі — трайфл.

Перевага трайфлу у тому, що інгредієнти можна постійно змінювати. Він легко готується, а виходить неймовірно ніжним та смачним. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

300 г полуниці

100 г пісочного печива

2–3 шт. зефіру

200 мл жирної сметани

125 г цукру

чорний шоколад

вафельні трубочки

Спосіб приготування:

Ретельно миємо полуницю. Відриваємо плодоніжки, просушуємо ягоди. Полуницю та зефір нарізаємо кубиками. Печиво ламаємо шматочками. Сметану збиваємо із цукром до загусання. Найкраще для цього використовувати міксер. Викладаємо в креманки шарами печиво, зефір, полуницю та крем. Заповнюємо доверху, чергуючи шари.

Прикрашаємо тертим шоколадом і вафельними трубочками. Перед подачею краще витримати десерт в холодильнику: мінімум годину. Ще краще — залишити на ніч. Так шари просочаться найкращим чином. Також ми розповідали, як приготувати смачний рисовий пудинг.