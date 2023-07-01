Кілька продуктів — і готово: рецепт найпростішого десерту з полуницею
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Полуниця ідеально підходить для десертів
Якщо вам вже встигли набриднути пироги з полуницею, зверніть увагу на цей легкий десерт. Пропонуємо приготувати чудові прохолодні солодощі — трайфл.
Перевага трайфлу у тому, що інгредієнти можна постійно змінювати. Він легко готується, а виходить неймовірно ніжним та смачним. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 300 г полуниці
- 100 г пісочного печива
- 2–3 шт. зефіру
- 200 мл жирної сметани
- 125 г цукру
- чорний шоколад
- вафельні трубочки
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо полуницю. Відриваємо плодоніжки, просушуємо ягоди.
- Полуницю та зефір нарізаємо кубиками. Печиво ламаємо шматочками.
- Сметану збиваємо із цукром до загусання. Найкраще для цього використовувати міксер.
- Викладаємо в креманки шарами печиво, зефір, полуницю та крем. Заповнюємо доверху, чергуючи шари.
Прикрашаємо тертим шоколадом і вафельними трубочками. Перед подачею краще витримати десерт в холодильнику: мінімум годину. Ще краще — залишити на ніч. Так шари просочаться найкращим чином. Також ми розповідали, як приготувати смачний рисовий пудинг.