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Кілька продуктів — і готово: рецепт найпростішого десерту з полуницею

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обов’язково приготуйте, поки є полуниця
Обов’язково приготуйте, поки є полуниця. Фото Янусина Кухня

Полуниця ідеально підходить для десертів

Якщо вам вже встигли набриднути пироги з полуницею, зверніть увагу на цей легкий десерт. Пропонуємо приготувати чудові прохолодні солодощі — трайфл.

Перевага трайфлу у тому, що інгредієнти можна постійно змінювати. Він легко готується, а виходить неймовірно ніжним та смачним. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 300 г полуниці
  • 100 г пісочного печива
  • 2–3 шт. зефіру
  • 200 мл жирної сметани
  • 125 г цукру
  • чорний шоколад
  • вафельні трубочки

Спосіб приготування:

  1. Ретельно миємо полуницю. Відриваємо плодоніжки, просушуємо ягоди.
  2. Полуницю та зефір нарізаємо кубиками. Печиво ламаємо шматочками.
  3. Сметану збиваємо із цукром до загусання. Найкраще для цього використовувати міксер.
  4. Викладаємо в креманки шарами печиво, зефір, полуницю та крем. Заповнюємо доверху, чергуючи шари.

Прикрашаємо тертим шоколадом і вафельними трубочками. Перед подачею краще витримати десерт в холодильнику: мінімум годину. Ще краще — залишити на ніч. Так шари просочаться найкращим чином. Також ми розповідали, як приготувати смачний рисовий пудинг.

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#Рецепт #Полуниця #Десерт