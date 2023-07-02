Фруктову "кашу" без крупи та варіння для своїх дітей ви готуватимете лише за цим рецептом

Чотири інгредієнти, 10 хвилин часу – і діти вже їдять!

Кожен з батьків рано чи пізно стикається з проблемою, як смачно, ситно і корисно нагодувати дитину. Якщо всі варіанти перепробувані, пропонуємо приготувати фруктову "кашу" без крупи та варіння.

Що це взагалі таке — "каша" та ще й без крупи? Насправді це найсмачніше пюре з ягід та фруктів. Дітям таке блюдо за рецептом Shuba сподобається не тільки їсти, але ще й готувати — це просто і цікаво робити. А якщо додасте улюблені ягоди чи цитрусові, отримайте новий неповторний смак та аромат.

Як приготувати фруктову "кашу"

Інгредієнти на 2 порції:

авокадо — 1 шт.;

банан — 2 шт.;

лимон, сік — 10 мл;

чорниця — 1 склянка;

вода — 20 мл.

Спосіб приготування:

Помийте авокадо, розріжте навпіл, витягніть кісточку. М’якуш авокадо вишкребіть столовою ложкою і покладіть в чашу блендера. Додайте шматочки банана. Вимиту свіжу або розморожену чорницю додайте до авокадо та банану. Туди ж додайте свіжий сік лимонний і трохи води. Пюруйте суміш до однорідності. При необхідності додайте ще трохи води, щоб каша не була надто густою.

Перекладіть у тарілки і подавайте із замороженим гарячим шоколадом. Смачного!