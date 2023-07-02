Фруктову "кашу" без крупи та варіння для своїх дітей ви готуватимете лише за цим рецептом
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Чотири інгредієнти, 10 хвилин часу – і діти вже їдять!
Кожен з батьків рано чи пізно стикається з проблемою, як смачно, ситно і корисно нагодувати дитину. Якщо всі варіанти перепробувані, пропонуємо приготувати фруктову "кашу" без крупи та варіння.
Що це взагалі таке — "каша" та ще й без крупи? Насправді це найсмачніше пюре з ягід та фруктів. Дітям таке блюдо за рецептом Shuba сподобається не тільки їсти, але ще й готувати — це просто і цікаво робити. А якщо додасте улюблені ягоди чи цитрусові, отримайте новий неповторний смак та аромат.
Як приготувати фруктову "кашу"
Інгредієнти на 2 порції:
- авокадо — 1 шт.;
- банан — 2 шт.;
- лимон, сік — 10 мл;
- чорниця — 1 склянка;
- вода — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Помийте авокадо, розріжте навпіл, витягніть кісточку.
- М’якуш авокадо вишкребіть столовою ложкою і покладіть в чашу блендера. Додайте шматочки банана.
- Вимиту свіжу або розморожену чорницю додайте до авокадо та банану. Туди ж додайте свіжий сік лимонний і трохи води.
- Пюруйте суміш до однорідності. При необхідності додайте ще трохи води, щоб каша не була надто густою.
Перекладіть у тарілки і подавайте із замороженим гарячим шоколадом. Смачного!