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Фруктову "кашу" без крупи та варіння для своїх дітей ви готуватимете лише за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фруктова "каша" без варіння — смачний та корисний сніданок
Фруктова "каша" без варіння — смачний та корисний сніданок. Фото shuba.life

Чотири інгредієнти, 10 хвилин часу – і діти вже їдять!

Кожен з батьків рано чи пізно стикається з проблемою, як смачно, ситно і корисно нагодувати дитину. Якщо всі варіанти перепробувані, пропонуємо приготувати фруктову "кашу" без крупи та варіння.

Що це взагалі таке — "каша" та ще й без крупи? Насправді це найсмачніше пюре з ягід та фруктів. Дітям таке блюдо за рецептом Shuba сподобається не тільки їсти, але ще й готувати — це просто і цікаво робити. А якщо додасте улюблені ягоди чи цитрусові, отримайте новий неповторний смак та аромат.

Як приготувати фруктову "кашу"

Інгредієнти на 2 порції:

  • авокадо — 1 шт.;
  • банан — 2 шт.;
  • лимон, сік — 10 мл;
  • чорниця — 1 склянка;
  • вода — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помийте авокадо, розріжте навпіл, витягніть кісточку.
  2. М’якуш авокадо вишкребіть столовою ложкою і покладіть в чашу блендера. Додайте шматочки банана.
  3. Вимиту свіжу або розморожену чорницю додайте до авокадо та банану. Туди ж додайте свіжий сік лимонний і трохи води.
  4. Пюруйте суміш до однорідності. При необхідності додайте ще трохи води, щоб каша не була надто густою.

Перекладіть у тарілки і подавайте із замороженим гарячим шоколадом. Смачного!

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#Рецепт #Фрукти #Сніданок #Готуємо вдома