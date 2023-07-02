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Рецепт сирної запіканки як у дитячому садку: раз-два – і готово

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирна запіканка — чудовий варіант для сніданку
Сирна запіканка — чудовий варіант для сніданку. Фото woodstar.com.ua

До цієї страви неможливо залишатися байдужим

Сир — універсальний продукт. Його можна вживати як самостійну страву, так і використовувати як начинку для солодкої або солоної випічки.

Справжні любителі сиру точно не зможуть встояти перед апетитною запіканкою, яку ми пам’ятаємо ще з дитячого садка. Така випічка за рецептом Рixelinform просто тане в роті, а соковитий, ніжний сир надає страві незвичайного, казкового смаку. Жоден не втримається, щоб не відкусити ще шматочок цієї божественної страви.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

  • 500 г сиру;
  • 100 г цукру;
  • 100 г манки;
  • 50 г молока;
  • 50 г вершкового масла;
  • 2 яйця.

Спосіб приготування:

  1. Перетріть сир разом із цукром, додайте в масу молоко.
  2. Перемішайте та додайте інші інгредієнти. В останню чергу додайте вершкове масло, що підтануло. Перемішайте всі інгредієнти до повного розчинення грудочок.
  3. Залишіть тісто відстоятися 40 хвилин. За цей час повністю набухне манна крупа.
  4. Розігрійте духовку до 180-200 градусів. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та запікайте десерт до золотистої скоринки.

Подавайте сирну запіканку зі сметаною або натуральним йогуртом. Смачного!

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