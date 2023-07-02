Рецепт сирної запіканки як у дитячому садку: раз-два – і готово
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До цієї страви неможливо залишатися байдужим
Сир — універсальний продукт. Його можна вживати як самостійну страву, так і використовувати як начинку для солодкої або солоної випічки.
Справжні любителі сиру точно не зможуть встояти перед апетитною запіканкою, яку ми пам’ятаємо ще з дитячого садка. Така випічка за рецептом Рixelinform просто тане в роті, а соковитий, ніжний сир надає страві незвичайного, казкового смаку. Жоден не втримається, щоб не відкусити ще шматочок цієї божественної страви.
Як приготувати запіканку
Інгредієнти:
- 500 г сиру;
- 100 г цукру;
- 100 г манки;
- 50 г молока;
- 50 г вершкового масла;
- 2 яйця.
Спосіб приготування:
- Перетріть сир разом із цукром, додайте в масу молоко.
- Перемішайте та додайте інші інгредієнти. В останню чергу додайте вершкове масло, що підтануло. Перемішайте всі інгредієнти до повного розчинення грудочок.
- Залишіть тісто відстоятися 40 хвилин. За цей час повністю набухне манна крупа.
- Розігрійте духовку до 180-200 градусів. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та запікайте десерт до золотистої скоринки.
Подавайте сирну запіканку зі сметаною або натуральним йогуртом. Смачного!