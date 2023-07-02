Рецепт сирної запіканки як у дитячому садку: раз-два – і готово

До цієї страви неможливо залишатися байдужим

Сир — універсальний продукт. Його можна вживати як самостійну страву, так і використовувати як начинку для солодкої або солоної випічки.

Справжні любителі сиру точно не зможуть встояти перед апетитною запіканкою, яку ми пам’ятаємо ще з дитячого садка. Така випічка за рецептом Рixelinform просто тане в роті, а соковитий, ніжний сир надає страві незвичайного, казкового смаку. Жоден не втримається, щоб не відкусити ще шматочок цієї божественної страви.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти:

500 г сиру;

100 г цукру;

100 г манки;

50 г молока;

50 г вершкового масла;

2 яйця.

Спосіб приготування:

Перетріть сир разом із цукром, додайте в масу молоко. Перемішайте та додайте інші інгредієнти. В останню чергу додайте вершкове масло, що підтануло. Перемішайте всі інгредієнти до повного розчинення грудочок. Залишіть тісто відстоятися 40 хвилин. За цей час повністю набухне манна крупа. Розігрійте духовку до 180-200 градусів. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та запікайте десерт до золотистої скоринки.

Подавайте сирну запіканку зі сметаною або натуральним йогуртом. Смачного!