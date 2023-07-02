Рецепт, який буде з вами до осені: заради такого пирога варто вирощувати кабачки навіть на балконі

Навряд чи хтось відмовиться від зайвого шматочка цього пирога

М’яке, трохи вологе тісто з ідеальною скоринкою створене не лише для солодких начинок. Переконайтеся в цьому самі, приготувавши цей чудовий пиріг із кабачками та капустою.

Такий пиріг за рецептом Uaportal смачно доповнить обід та вечерю або стане чудовим перекусом на роботі. Овочі будуть готові швидко, вони стають м’якими, але не розварюються і мають соковитий, свіжий вигляд.

Як приготувати пиріг з кабачками та капустою.

Інгредієнти

Для тіста:

яйця курячі – 2 шт.;

сіль — 1/6 ч. л.;

олія – 3 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

борошно пшеничне – 100 г;

кабачковий сік — 70 мл.

Для начинки:

кабачки – 200 г;

капуста молода -100 г;

цибуля порей — 50 г;

олія – 3 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Натріть кабачок і посипте сіллю. Нарізаний кільцями порей і нашатковану капусту засипте в сковороду з олією і відставте. Для тіста яйця збийте у піну. Додайте масло і знову збийте. Розпушувач змішайте з борошном, всипте 50 г суміші в яйця, перемішайте. Додайте сік кабачка в суху суміш і на сковороду. Тісто перемішайте і всипте решту борошна з розпушувачем, розмішайте до однорідності. Поставте сковороду з овочами на вогонь та смажте 5 хвилин. Зробіть невеликий вогонь, залийте овочі тістом і поступово розподіліть його. Сковороду накрийте кришкою та готуйте пиріг близько 15 хвилин. Періодично знімайте кришку та витирайте краплі, щоб пиріг не був мокрим. Якщо поверхня пирога стала сухою та пропеченою – він готовий. Вимкніть вогонь, зніміть кришку та відставте на 5 хвилин. Візьміть лопатку чи ніж і пройдіться між пирогом та сковородою, накрийте сковороду великою тарілкою та переверніть на неї пиріг.

Найкращу капусту для пирога вибрати легко. Достатньо для цього скористатися кількома лайфхаками.