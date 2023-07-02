Рецепт, який змусить вас забути про сковороду: як приготувати печінку в банці
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Незвичайний рецепт ніжної та ароматної печінки
Печінка – продукт корисний та дешевий, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати з неї смачні оладки або неперевершений шашлик.
Страва, яку ми сьогодні приготуємо разом із Ukr.Media, незвичайна. Річ у тім, що для її приготування нам потрібно курячу печінку разом з яблуками та цибулею запекти в банці. Так, незвично, але це того варте – дуже ніжна, неймовірно соковита, смачна печінка з яблуками сподобається всім без винятку!
Як приготувати печінку в банці
Інгредієнти:
- печінка куряча – 900 г;
- яблука — 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль та чорний перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Яблука нарізати часточками. Цибулю нашаткувати шматочками. Покласти на дно 1,5 л банки всю цибулю та пару скибочок яблука.
- Печінку очистити від білих плівок, розрізати на невеликі шматочки. Посолити та поперчити до смаку.
- На цибулю та яблука покласти печінки. Шари цибулі, яблук та печінки чергувати до верху банки.
- Банку накрити фольгою, відправити в духовку на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів.
- Після приготування дати охолонути у духовці та подавати на стіл.
Найкраще така печінка смакує з улюбленим гарніром та овочевим салатом. Смачного!