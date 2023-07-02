Рецепт, який змусить вас забути про сковороду: як приготувати печінку в банці

Незвичайний рецепт ніжної та ароматної печінки

Печінка – продукт корисний та дешевий, тому це дуже гарна альтернатива м’ясу. Печінку можна смажити, готувати з неї смачні оладки або неперевершений шашлик.

Страва, яку ми сьогодні приготуємо разом із Ukr.Media, незвичайна. Річ у тім, що для її приготування нам потрібно курячу печінку разом з яблуками та цибулею запекти в банці. Так, незвично, але це того варте – дуже ніжна, неймовірно соковита, смачна печінка з яблуками сподобається всім без винятку!

Як приготувати печінку в банці

Інгредієнти:

печінка куряча – 900 г;

яблука — 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сіль та чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яблука нарізати часточками. Цибулю нашаткувати шматочками. Покласти на дно 1,5 л банки всю цибулю та пару скибочок яблука. Печінку очистити від білих плівок, розрізати на невеликі шматочки. Посолити та поперчити до смаку. На цибулю та яблука покласти печінки. Шари цибулі, яблук та печінки чергувати до верху банки. Банку накрити фольгою, відправити в духовку на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. Після приготування дати охолонути у духовці та подавати на стіл.

Найкраще така печінка смакує з улюбленим гарніром та овочевим салатом. Смачного!